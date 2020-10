Mixed reality training voor verpleegkundigen Máxima MC

Een verpleegkundige die de mixed reality training start, moet de bril die voorzien is van HoloPatient software opzetten bij een leeg ziekenhuisbed. Vervolgens ziet hij of zij dat de bril een virtuele coronapatiënt op het bed projecteert. Het Máxima MC is bij de ontwikkeling van deze realistische scenariotraining een samenwerking aangegaan met ASML.

De scenariotraining wordt ingezet binnen het scholingsprogramma dat is opgezet om verpleegkundigen veilig en effectief voor te bereiden op de behandeling van coronapatiënten. “Zo leren we onder andere om veelvoorkomende symptomen van het virus te herkennen, patiënten te beoordelen en signalen te identificeren die kunnen duiden op verslechtering”, vertelt verpleegkundige Vivian Markgraaff.

Mixed reality training met HoloLens 2

De mixed reality bril die voor de training gebruikt wordt, de de HoloLens 2 van Microsoft. Mixed-reality (MR) verschilt in één wezenlijk opzicht van virtual reality (VR). Bij VR zit je letterlijk helemaal in een virtuele wereld of situatie waarbij je geen zicht meer hebt op de werkelijke omgeving. Bij MR wordt een virtuele ‘laag’ over de werkelijkheid geprojecteerd. Als gebruiker, in dit geval de verpleegkundigen die getraind worden, kun je je vrij bewegen door de echte werkelijkheid terwijl bepaalde situaties of beelden worden toegevoegd die gebruikt kunnen worden om iets uit te leggen of te laten zien.

In de scenariotraining van het MMC worden met de HoloLens 2 3D-hologrammen (objecten) op en om het ziekenhuisbed geprojecteerd. Daardoor lijkt het alsof er echt een patiënt in het bed ligt. “Dit zorgt voor een realistische leersituatie. Hoe dichter de leersituatie bij de echte werksituatie komt, hoe beter je het onthoudt en in de praktijk kunt brengen”, vertelt Vanessa Vrijken-van Mil, opleidingsadviseur bij MMC.

De MR-training start met het arriveren van een patiënt met (corona) klachten. In het ziekenhuis nemen de klachten toe en moet hij opgenomen worden. Uiteindelijk beland hij op de IC. De verpleegkundigen worden aan de hand van die realistische, maar virtuele, situatie getraind in het behandelen van coronapatiënten. Tijdens die training worden behalve de patiënt zelf ook diverse waardes in beeld getoond, zoals het zuurstofgehalte, de temperatuur, bloeddruk en hartslag.

Op dit moment wordt de MR-training als pilot ingezet tijdens opleiding voor verpleegkundigen binnen de MMC Academie. De eerste ervaringen van studenten zijn zeer positief. Tot nu toe beoordelen 16 verpleegkundigen de scenariotraining gemiddeld met een 8,3. Ook geven ze aan dat de training veel meerwaarde voor hen heeft.

ASML als inspiratie en partner

Het idee voor de MR-training kreeg het MMC naar aanleiding van ervaringen van ‘buurman’ ASML. Daar wordt de HoloLens 2 ingezet om op grote afstand ASML-ingenieurs te ondersteunen bij hun werk aan de machines bij klanten in de VS en Azië. ASML heeft het MMC vervolgens ook geholpen met de hardware – zoals het ter beschikking stewlen van de HoloLens 2 – en ontwikkeling van de technologie.

De MNMC Academie wil de MR-training in de toekomst ook gaan inzetten om onderwijs op afstand te kunnen geven over andere situaties zoals een hartaanval, beroerte of gebroken heup. “Deze manier van leren heeft de toekomst. De techniek maakt het namelijk mogelijk om te leren waar en wanneer je maar wil. Op dit moment kunnen we met deze HoloPatient-software van GIGXR al 16 ziektebeelden trainen. In de toekomst is zelfs nog meer mogelijk. Denk aan het trainen van situaties die in je eigen ziekenhuis bijna nooit voorkomen zonder dat je daarvoor naar een ander ziekenhuis hoeft te reizen, interactieve trainingen of het trainen van complexe situaties in teams met zowel artsen als verpleegkundigen”, vertelt Nicole Papen-Botterhuis, coördinator onderzoek & innovatie bij MMC.

De Hololens 2 en mixed reality zijn geen hele nieuwe technieken voor de gezondheidszorg. in 2019 demonstreerden Philips en Microsoft een mixed reality concept voor de chirurgie. Met behulp van de HoloLens 2 werden live beelden en andere bronnen van vitale gegevens geprojecteerd.