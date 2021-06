MMC gestart met digitale aanmeldzuilen voor afspraken

Het zelf aanmelden voor een afspraak gaat eenvoudig door het scannen van een geldig identificatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, ID-kaart of verblijfsdocument) bij een van de aanmeldzuilen. Patiënten dienen dat nu dus altijd mee te nemen voor een afspraak in het MMC.

Een groot voordeel van de aanmeldzuilen is dat patiënten die hun bezoek daar aanmelden vervolgens niet meer in de rij hoeven te staan bij de bali van de betreffende polikliniek. Dit betekent ook meteen het einde voor de huidige servicepas van het MMC.

Inchecktickets van aanmeldzuilen

Het aanmeldproces bij de zuilen is voor de patiënten meteen ook het moment om hun persoonlijke gegevens te controleren en aan te passen, indien nodig. De gegevens die op het moment van aanmelden bij het MMC bekend zijn worden na het scannen van de ID op het scherm van de zuil getoond.

Patiënten die zich bij een van de zuilen hebben aangemeld ontvangen van de zuil een zogenoemd afspraakticket. Daarop staat de route naar de betreffende poli of spreekkamer, plus het tijdstip waarop de afspraak gepland staat. Patiënten die voor meerdere afspraken komen, vinden alle gegevens van die afspraken op één ticket.

Bij de poli of spreekkamer waar de afspraak plaatsvindt staan incheckzuilen. De patiënt meldt zich hierop nogmaals aan door de QR-code op het afspraakticket te scannen. Zo weet de zorgverlener dat de patiënt is gearriveerd. De incheckzuil toont in welke wachtkamer de patiënt mag plaatsnemen.

Wie er niet meteen zelf uitkomt of anderszins hulp nodig heeft, kan zich bij een van de gastheren of -vrouwen melden die in de buurt van de aanmeldzuilen aanwezig zijn. Voordat de aanmeld- en incheckzuilen definitief in gebruik genomen zijn, heeft het klantenpanel van Máxima MC ze uitgebreid getest. De feedback die daaruit naar voren kwam is en wordt verwerkt in het proces en de zuilen.

Vooralsnog kunnen patiënten van het MMC het aanmeldproces nog niet van thuis regelen, zoals dat bijvoorbeeld door het MCL sinds begin dit jaar aangeboden wordt.