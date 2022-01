MMC introduceert QR-code voor bezoekers

Let wel, het betreft dus een eigen, nieuwe, QR-code die door het Máxima Medisch Centrum verstrekt wordt. Bezoekers kunnen daarvoor niet de, inmiddels welbekende, CoronaCheck QR-code gebruiken. Doordat consumenten, en dus ook bezoekers aan het MMC, vertrouwd geraakt zijn met het tonen van een QR-code op hun smartphone om ergens naar binnen te mogen, heeft het MMC besloten deze vorm van toegangscontrole met ingang van. vandaag (10 januari 2022) ook in te gaan zetten.

Dat besluit heeft alles te maken met de aangepaste bezoekregeling die geldt vanwege de (hernieuwde) opleving van de coronapandemie – de omicron golf. Het MMC erkent dat bezoek voor patiënten belangrijk is, maar dat moet natuurlijk wel op een veilige manier. Het was de afgelopen weken vaak nog steeds te druk op de verschillende verpleegafdelingen. Met de QR-code kan een bezoeker één maal per dag toegang krijgen tot de verpleegafdeling. Zo wil het MMC de drukte in het ziekenhuis beperken, uiteraard voor de veiligheid van zowel patiënten als bezoekers en medewerkers.

QR-code zelf aanmaken

Het aanmaken van een QR-code kan elke bezoeker eenvoudig online regelen, via deze webpagina. Daarvoor heeft de bezoeker wel het patiëntnummer nodig. Deze staat op het polsbandje van de patiënt. De bezoeker laat de QR-code zien bij de ingang van ons ziekenhuis, zodat deze gescand kan worden door een medewerker. Dit kan zowel digitaal via de mobiele telefoon, of geprint.

De QR-code is maar een schakel van de regels die het MMC ingesteld heeft om een bezoek aan het ziekenhuis zo veilig mogelijk te laten verlopen, met een zo gering mogelijke kans op verspreiding van het coronavirus. Elke bezoeker wordt gevraagd de volgende maatregelen:

Neem de speciale QR-code mee naar uw bezoek;

Doe een zelftest voordat u op bezoek komt;

Blijf thuis bij klachten;

Draag uw gehele bezoek een mondkapje;

Houd 1,5 meter afstand.

Het MMC begrijpt dat deze extra handelingen een bezoek aan het ziekenhuis er niet makkelijker op maken, maar men hoopt op begrip om zo samen voor de veiligheid van onze dierbaren en onze medewerkers te zorgen.