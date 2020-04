Mobiele apps kern coronavirus-toolbox van de EU-Commissie

Een van de redenen hiervoor is het feit dat sommige lidstaten beginnen met een langzame versoepeling van de beperkende maatregelen, zoals de lockdowns, die zijn geïmplementeerd om de corona pandemie in te dammen.

Verschillende landen zijn daarom ook gestart met de uitrol van zogenoemde corona-apps. Een eerste poging om een aantal van dergelijke apps voor Nederland te ontwikkelen en selecteren liep onlangs niet heel erg goed af. Daarna maakte minister Hugo de Jonge bekend dat gewerkt gaat worden aan een nieuwe app.

Twee hoofdaspecten coronavirus-toolbox

In de EU-aanbeveling, die sinds de week van 15 april beschikbaar is, staan digitale tools ​​centraal. De toolbox richt zich op twee hoofdaspecten:

een gecoördineerde pan-Europese aanpak voor het gebruik van mobiele apps waarmee burgers effectiever kunnen met sociale afstand omgaan en contacttracering mogelijk maakt.

een gemeenschappelijke aanpak voor het modelleren en voorspellen van de evolutie van het virus, rekening houdend met gegevensbeveiliging en EU-privacyrechten.

De ontwikkeling en het beschikbaar maken van de toolbox volgt op de nauwgezette studie van apps die door individuele landen zijn ontwikkeld en aangenomen, met inbegrip van de manier waarop ze de crisis hebben aangepakt en hun impact op de gegevensbescherming.

De toolbox bevat specificaties om de effectiviteit van mobiele informatie, waarschuwings- en tracering-apps vanuit medisch en technisch oogpunt te waarborgen. Daarnaast bevat de toolbox ook maatregelen om de verspreiding van incompatibele applicaties door interoperabiliteit en de bevordering van gemeenschappelijke oplossingen te voorkomen.

Gedeelde data en gegevens

De coronavirus-toolbox maakt het delen van gegevens met relevante epidemiologische overheidsinstanties mogelijk, inclusief geaggregeerde gegevens met het Europees Centrum voor ziektebestrijding (ECDC).

Daarnaast is ook een gemeenschappelijke aanpak voor het delen van anonieme en geaggregeerde mobiele locatiegegevens om de evolutie van het virus te volgen door middel van de analyse van mobiliteitspatronen, de impact van lockdown maatregelen op de intensiteit van contacten en het risico op besmetting een kernaspect van de toolbox.

Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton zei dat digitale technologieën, mobiele applicaties en mobiliteitsgegevens een enorm potentieel hebben om te helpen begrijpen hoe het virus zich verspreidt en om effectief te reageren.

“Met deze aanbeveling hebben we een Europese gecoördineerde aanpak voor het gebruik van dergelijke apps en gegevens in gang gezet, zonder afbreuk te doen aan onze EU-regels voor privacy en gegevensbescherming, en om versnippering van de interne markt te voorkomen. Europa is sterker als het verenigd handelt”, aldus Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt.