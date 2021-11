Monitor Oncologische Zorg doorontwikkeld tot online platform

De Monitor Oncologische Zorg is het resultaat van een geïntensiveerde samenwerking tussen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en DHD. Doel van die samenwerking is ziekenhuizen zo volledig mogelijke stuurinformatie over de oncologische zorg te bieden. Voor ziekenhuizen betekent dit dat ze toegang hebben tot een actuele, landelijk complete benchmark voor vergelijking op regionaal en landelijk niveau.

Het afgelopen jaar heeft deze stuurinformatie ziekenhuizen ondersteund bij het realiseren van inhaalzorg. Deze ondersteuning is ook nu, met de stijgende coronacijfers en de eerste ziekenhuizen die planbare zorg al afschakelen, van groot belang. Door de monitor online beschikbaar te maken kunnen ziekenhuizen nog sneller over deze informatie beschikken. Vorig jaar leidde de coronacrisis tot 65.000 minder verwijzingen voor oncologische zorgvragen.

Online Monitor Oncologische Zorg

De informatie over kankerdiagnoses die in de Monitor Oncologische Zorg staat, is afkomstig van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Daarin staan laboratoriumuitslagen uit het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). De behandelgegevens worden samengesteld uit data die de ziekenhuizen voor de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg aanleveren aan DHD.

De databases van IKNL en DHD, respectievelijk de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), zijn complementair en leveren samen belangrijke stuurinformatie voor ziekenhuizen over nagenoeg alle kankersoorten. Samen bieden de databases data van hoge kwaliteit die bruikbaar zijn voor meerdere doelen.

Door de stuurinformatie nu ook beschikbaar te maken via een speciaal daarvoor ontwikkeld online platform biedt de Monitor Oncologische Zorg nog sneller en vollediger informatie over diagnostiek en behandelingen in de oncologie. Om de informatie actueel en relevant te houden wordt de data in de online applicatie maandelijks voor alle kankersoorten bijgewerkt.