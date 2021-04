Monitoren hardloopsessies als hulp in strijd tegen depressie

GZ-psycholoog in opleiding Eric Gerritsen leidt het 3,5 jaar durende pilotproject. Het doel van de pilot is om te onderzoeken in hoeverre de BioCheck-methode in combinatie met runningtherapie cliënten kan helpen bij herstel van depressie. Het aantal klachten over depressie is tijdens de coronacrisis toegenomen, onder andere bij jongeren.



Activatie in strijd tegen depressie

Gerritsen: “Mensen die depressief zijn, worden vaak erg inactief. Activatie is daarom een van de eerste stappen binnen de richtlijnen om te zorgen dat iemand weer uit zijn depressie komt. Ik ben erg enthousiast over dit project. Ik verwacht dat de methode van BioCheck ons objectief inzicht geeft in het verloop van de runningtherapie en de fysieke gesteldheid van onze cliënten.”

NeuroCare heeft een aantal vestigingen verspreid over Nederland. Het hoofdkantoor staat in Nijmegen. BioCheck is een herstel- en vitaliteitscentrum dat zich richt op herstel van burn-out en (extreme) vermoeidheidsklachten. Het is opgericht door de Rotterdamse topsprinter en voormalig Olympisch atleet Patrick van Luijk en longfunctieanalist Stans van der Poel. Van Luijk zet al enkele jaren de door Stans van der Poel ontwikkelde en wetenschappelijk onderzochte methode in om mensen te helpen te herstellen in rust.

Van Luijk stelt dat neuroCare met het BioCheck-systeem objectief kan meten of de cliënt vooruit gaat en ook hoe snel. Tijdens het onderzoek wordt onze methode gebruikt om het herstelvermogen, stressniveau en hartslagvariabiliteit van de cliënten te meten en te monitoren. Daarnaast heb ik uiteraard ook als voormalig Olympisch sprinter een band met de runningtherapie’.

Objectieve meetmethode

Het systeem van BioCheck moet het volgens Gerritsen mogelijk maken om meer inzicht te krijgen in de voortgang van de behandeling van mensen met depressieve klachten: “Door gebruik te maken van de meetmethode van BioCheck hebben wij naast de oorspronkelijke meetmethode, namelijk de vragenlijsten, nog een meer objectieve manier om de voortgang van de runningtherapie monitoren.”

De cliënt kan runningtherapie volgen naast de bestaande rTMS behandeling (magnetische hersenstimulatie gecombineerd met psychotherapie) om effectiever te herstellen van depressie. Rustig aan hardlopen, niet op prestatie maar vooral op eigen tempo, heeft volgens Gerritsen een positief effect op het lichamelijk en mentaal welzijn.

Inzicht in vooruitgang

“Cliënten kunnen geneigd zijn om te veel van zichzelf te vragen, dit kan onder andere zichtbaar worden door in het begin te fanatiek te gaan sporten, waardoor ze juist het tegenovergestelde bereiken. Vaak werkt dit ook demotiverend. Met BioCheck kunnen we precies zien hoe de behandeling verloopt en de cliënt krijgt zelf ook veel beter en objectiever inzicht of er daadwerkelijk vooruitgang wordt geboekt.”