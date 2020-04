Monitoring op afstand voor COVID-19 patiënten in UMCU

Deze slimme oplossing met monitoring op afstand zorgt er tevens voor dat het verpleegkundig personeel de isolatiekamer minder vaak hoeft te betreden. Het UMCU hoopt dat daardoor de kans op besmetting van het eigen personeel afneemt en het gebruik van beschermende kleding en mondkapjes gereduceerd wordt.

Early-warning score

De ondersteuning van de oplossing in het UMCU, met biosensoren en spotcheck monitoren, is afkomstig van de Philips IntelliVue Guardian Solution. De spotcheck monitor meet de bloeddruk, temperatuur en saturatie waarden van de patiënt. De biosensor meet de positie/houding, activiteit level, hartslag en ademhalingsfrequentie van de patiënt.

De software is in staat minimale veranderingen van de waarden te signaleren en analyseert de data van de metingen. Met die analyse wordt vervolgens een zogenoemde early-warning score gegenereerd. Zorgverleners kunnen aan die score de status van de patiënt afleiden en indien nodig vroegtijdig ingrijpen om de benodigde zorg te leveren.

Monitoring op afstand relevant

“Het ziekteverloop bij corona is behoorlijk grillig. Bij de controles aan bed in het ziekenhuis lijkt het zuurstofgehalte in het bloed van de patiënt, de saturatie, goed en is de patiënt niet benauwd. Kort daarna drukt de patiënt op de alarmbel, meet de verpleegkundige opnieuw en dan zien we dat de zuurstof opeens heel laag is. Soms kunnen verpleegkundigen daardoor niet varen op hun klinische blik. Dit maakt dat continue monitoring heel relevant is”, zegt Martine Breteler, technisch geneeskundige van het UMCU Utrecht.

Henk Valk, CEO van Philips Benelux vult aan: “Met deze slimme technologie kunnen we het verpleegkundig personeel ondersteunen bij de zorg van COVID-19 patiënten en ziekenhuizen tegelijkertijd ondersteunen bij het voorkomen van infecties en reduceren van gebruik van beschermende kleding en mondkapjes. “We hebben deze oplossing in korte tijd samen met het UMCU uitgerold om zorgverleners te helpen. Door samen te werken met ziekenhuizen kunnen we hen het beste helpen om zorg in deze zeer moeilijke periode te verlenen. Ik hoop dat we met deze bescheiden bijdrage de artsen en het verpleegkundig personeel hebben kunnen ondersteunen.”

Het op afstand monitoren van corona-patiënten is een oplossing die in verschillende vormen en bij meerdere zorginstellingen ingezet wordt. Zo koos het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem voor slimme armbanden. Met behulp van de sensors in de armbanden kan het zorgpersoneel meteen zien of de conditie van een corona-patiënt verslechterd. Zo kan sneller worden ingegrepen, zoals het verplaatsen van iemand naar een IC-afdeling.