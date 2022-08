Monkeypox database voor medische wetenschappers

De nu gelanceerde database van het Monkeypox Information Center biedt toegang tot relevant onderzoek en informatie uit Elseviers wetenschappelijke en medische tijdschriften en klinische bronnen voor professionals in de gezondheidszorg. De informatie wordt, behalve voor medische wetenschappers en zorgprofessionals ook gedeeld met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Elsevier zal met de artikelen en informatie ook een bijdrage leveren aan PubMed Central. Dit is het archief van biomedisch en biowetenschappelijk onderzoek van de National Library of Medicine van de National Institutes of Health van de Amerikaanse National Institutes of Health. De bijdrage zal duren zolang als de noodsituatie rondom het virus en de ziekte voortduurt.

Monkeypox Information Center

De database en informatie van het Monkeypox Information Center wordt continu bijgewerkt met de laatste onderzoeksinformatie over het virus en de ziekte. Ook is de Monkeypox-gerelateerde content vrij beschikbaar op ScienceDirect. Dit is het wereldwijde platform van peer-reviewed wetenschappelijke literatuur van Elsevier.

Bij de lancering van het informatiecentrum zijn zo’n 400 relevante tijdschriftartikelen geïdentificeerd die hiervoor in aanmerking komen. “Het Monkeypox Information Centre ondersteunt zorgprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers bij het begrijpen van Monkeypox. Door het bieden van eenvoudige toegang tot de meest actuele informatie dragen wij bij bij aan succesvolle preventie en behandeling”, zegt Kumsal Bayazit, CEO van Elsevier.

Het Monkeypox Information Center wordt gehost op de openbare nieuws- en informatiewebsite, Elsevier Connect. Naast de informatie voor zorgprofessionals en medische wetenschappers biedt deze site ook informatie die voor praktiserende verpleegkundigen en artsen en bronnen die speciaal zijn ontworpen voor patiënten en hun families.