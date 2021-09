Mooiste Contact Fonds wil structurele aanpak eenzaamheid

Het KPN Mooiste Contact Fonds en Oranje Fonds gaan namelijk 18 sociaal ondernemers steunen die op innovatieve manier eenzaamheid willen aanpakken. De geselecteerde ondernemers nemen vanaf 1 oktober (het begin van de Week tegen Eenzaamheid) deel aan het programma Ondernemen tegen eenzaamheid, dat in maart 2021 werd aangekondigd.

Initiatieven tegen eenzaamheid

Met het programma willen de fondsen initiatieven tegen eenzaamheid versterken en opschalen. De deelnemers krijgen drie jaar lang steun in de vorm van trainingen, (netwerk)bijeenkomsten, zichtbaarheid en financiering. Het gaat om organisaties die zowel lokaal als landelijk actief zijn en die digitale middelen inzetten om eenzaamheid tegen te gaan.

Mark Versteegen is al 12 jaar verantwoordelijk voor het sponsorportfolio van KPN (waaronder het Eredivisie voetbal, het Rijksmuseum en het Concertgebouw) en directeur van het KPN Mooiste Contact Fonds. Versteegen benadrukt dat het Mooiste Contact Fonds als stichting onafhankelijk is van KPN, met een eigen bestuur (waar wel enkele KPN’ers in zitten) en ANBI-status (algemeen nut beogende instelling).

“Natuurlijk draagt dit bij aan het imago van KPN. Maar we zijn geen verkoop-vehikel. KPN verbindt mensen met elkaar en dat doen we ook met het fonds.” Het doel van het fonds raakt volgens Versteegen de volksgezondheid. “Eenzaamheid is een volksziekte aan het worden. Door corona is het veel meer naar de oppervlakte gekomen. Onder ouderen, maar ook onder pubers en studenten, onder mensen met een beperking. En als je je eenzaam voelt, word je ook vatbaarder voor ziekten.”

Raakvlakken met zorg

Bepaalde projecten hebben volgens Versteegen raakvlakken met de zorg. Zoals KlasseContact, waarbij langdurig ernstig zieke kinderen virtueel worden teruggebracht naar de klas. “En natuurlijk werken veel KPN’ers als vrijwilliger mee. We halen nog altijd ons jaarlijkse doel om minimaal 2.000 vrijwilligers van KPN te werven voor allerlei activiteiten. Zo gingen onlangs 200 cliënten uit de langdurige zorg met een groep vrijwilligers naar de musical The Sound of Music, georganiseerd door het KPN Mooiste Contact Fonds.”

De doelen van het KPN Mooiste Contact Fonds en KPN Health komen vaak overeen, ziet ook Vinood Mangroelal, directeur van deze KPN-divisie. “KPN Health is bezig met het toegankelijk maken van de zorg via digitalisering, waarbij we het contact wel zo persoonlijk mogelijk houden. Mark is via het Mooiste Contact Fonds bezig om vereenzaming tegen te gaan en zo burgers gezond te houden, zodat ze minder kans lopen om patiënt te worden of sneller kunnen herstellen. KPN Health heeft een groot netwerk bij zorgorganisaties en kan doelgroepen voor het fonds samenbrengen. Daarnaast hebben onze medewerkers als vrijwilliger echt plezier in het helpen van mensen.”

Structurele bijdrage

Het nieuwe initiatief samen met het Oranjefonds past in de rode draad van de structurele bijdragen die het fonds wil leveren, onderschrijft Mangroelal. “Door met geld, technologie en kennis structureel het probleem van vereenzaming aan te pakken, kun je jouw impact vergroten. We hebben hier als KPN Health geen directe betrokkenheid bij, behalve met onze kennis en technologie. Kennis vanuit onze mensen, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld opschalen van digitale toepassingen. Daar hebben we als KPN veel ervaring mee opgedaan bij diverse zorgorganisaties.”

