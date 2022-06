Moovd, Minddistrict willen digitale therapieën toegankelijker maken

Digitale therapieën (zoals digitale EMDR) voor ggz-aanbieders en -cliënten zijn gelijkwaardig aan – en in sommige gevallen beter dan – een behandeling waarbij de therapeut de traditionele face-to-face behandelmethodieken gebruikt. Toch, zo stelt Saskia Timmer van tBureau (een adviesbureau gericht op implementatie van digitale toepassingen in de gezondheidszorg) in ICT&health 3 dat het vaak lastig is om zorgverleners te laten starten met de digitale invulling van een effectieve behandeling: het lijkt vooral weer een toepassing erbij. “Nu de coronacrisis voorbij lijkt, denken veel behandelaren ook dat alles weer gewoon fysiek kan. Digitalisering is dan dus niet geborgd en de meerwaarde niet geïnternaliseerd.”

Digitale therapieën toegankelijker

Om digitale therapieën toegankelijker voor de eindgebruiker te maken, slaan Minddistrict en Moovd nu de handen ineen. Moovd ontwikkelt digitale therapieën – online en VR – voor EMDR en digitale exposure. Minddistrict biedt een digitaal platform voor ggz-behandelingen. Via het softwareplatform van Minddistrict moet het mogelijk worden om digitale traumabehandeling beter aan te laten sluiten op het zorgtraject.

We merken dat zorginstellingen zoekende zijn naar welk platform ze willen gebruiken en welke interventies goed zijn voor gebruik in de praktijk”, stelt Menno Kamphuis, medeoprichter van Moovd. “Door verschillende veelgebruikte leveranciers die bewezen effectieve interventies aanbieden bij elkaar te brengen in een platform, bieden we samen de meest hoogwaardige, digitale toepassingen aan. Zo dragen we samen bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg.”

Soepele overgang

Door de samenwerking met Moovd kan Minddistrict een soepele overgang bieden van psycho-educatie over EMDR binnen het platform, naar de daadwerkelijke behandeling via digitale EMDR, schetst Emma Ruigt, psycholoog en interventie-ontwikkelaar bij Minddistrict. “De cliënt hoeft alleen in te loggen bij Minddistrict en kan dan tegelijkertijd gebruik maken van digitale EMDR van Moovd.”

May Brummelaar, onder andere verantwoordelijk voor partnerships bij Minddistrict, ziet dat zorgorganisaties steeds beter en meer met elkaar gaan samenwerken en vindt dat leveranciers die lijn ook moeten gaan volgen. “We weten dat we niet alles zelf kunnen, daarom zoeken we de samenwerking met partijen als Moovd, met hun eigen expertise. Alleen zo kunnen we de persoonlijke route van een cliënt blijven verrijken. Samen kunnen we zorg toegankelijker maken, zonder in te leveren op kwaliteit.”

