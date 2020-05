MR-Linac installatie in Radboudumc in volle gang

Eind april werd in het Radboudumc, nadat de wekenlange voorbereidingen gereed waren, gestart met de installatie van een MR-Linac, ofwel Magnetic Resonance LINear Accelerator. Dit is een combinatie van een MRI-scanner en een bestralingsapparaat. Die combinatie maakt de weg vrij voor unieke nieuwe mogelijkheden voor behandeling en onderzoek in de radiotherapie.