MRI-screening vermindert sterfte door borstkanker

Tijdens het eerste deel van het onderzoek in twaalf Nederlandse ziekenhuizen onder vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker in de familie bleek dat de middels MRI-screening gevonden tumoren gemiddeld zijn a een centimeter kleiner waren. Van de onderzoeksgroep, 1355 vrouwen, werd de helft gescreend middels een MRI en de andere helft volgens de traditionele mammografie. Bij de MRI groep waren bij slechts 17 procent van de vrouwen de okselklieren aangedaan. Bij de mammografie groep was dat 63 procent.

MRI-screening effectiever dan mammografie

De kanker werd ook eerder ontdekt door MRI-screening bij vrouwen met een goed te beoordelen mammografie. Bovendien werden na de eerste screening in de MRI-groep ook minder ‘late’ kankers ontdekt. Het enige nadeel van de MRI-screening was dat het aantal ‘vals alarm’ diagnoses met 12 procent hoger lag dan de 7 procent bij mammografie. In die gevallen moet extra onderzoek aantonen dat de gesignaleerde afwijking onschuldig is. In beide groepen kwamen die vals alarm meldingen met name voor bij vrouwen met dicht klierweefsel.

De kosten-baten analyse werd uitgevoerd door wetenschappelijk onderzoeker Madeleine Tilanus-Linthorst, samen prof. Harry de Koning en onderzoeker Amarens Geuzinge van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg. Daarbij werd gekeken naar vrouwen van 35 tot 60 jaar die een risico op borstkanker hebben van minimaal 20 procent en elke 18 maanden een MRI-scan ondergaan vanwege borstkanker in de familie. Voor deze groep schatten de onderzoekers in dat MRI-screening, vergeleken met mammografie, de sterfte met 8 procent meer kan terugdringen.

Jaarlijks of elke 18 maanden

Ondanks de hogere kosten van MRI en het hogere aantal extra onderzoeken doordat er vaker een vals alarm voorkomt, vallen de resultaten nog binnen de voor Nederland en Europa acceptabele screeningskosten (NICE standaard). “In Amerika wordt vrouwen met een familiaire aanleg jaarlijks MRI-screening geadviseerd. Zoals wij dat in Nederland al doen met vrouwen met een BRCA-1 of BRCA-2 genmutatie. Zo’n termijn zou volgens de berekeningen de hoogste sterftereductie geven: 13 procent vergeleken met jaarlijkse mammografie”, aldus Madeleine Tilanus-Linthorst.

Van de deelnemende vrouwen aan de FaMRIsc-studie geeft de meerderheid de voorkeur aan de MRI-screening of een combinatie van mammografie en MRI-screening. Dat blijkt in ieder geval uit een enquete die onder deze vrouwen gehouden is, maar waarvan de resultaten nog niet officieel gepubliceerd zijn. “Nu de resultaten van kosten en baten van MRI-screening bij deze vrouwen zijn gepubliceerd, kan de Nederlandse, en ook Europese Richtlijncommissie bezien of dit het officiële advies kan worden voor deze vrouwen”, zegt Tilanus-Linthorst.

De zoektocht naar (kosten)effectieve methoden om borstkanker eerder te ontdekken en zo de kans op overleven te vergroten wordt op meerdere vlakken gevoerd. MRI-screening is een voorbeeld daarvan, evenals het onlangs beschreven AI-screening. Daarmee kunnen computers in een traditionele mammografie even goed en efficiënt beoordelen als een radioloog.