MST en ZGT koppelen EPD voor betere zorg

De keuze van het MST en ZGT om samen aan een nieuw EPD te werken komt mede ook voort uit de ambitie om de patiënt in de regio de juiste zorg op de juiste plek te bieden. De twee ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor de medisch specialistische zorg in de regio. Het komt dan ook regelmatig voor dat patiënten bij beide ziekenhuizen in behandeling zijn of onderzoeken hebben lopen.

De twee ziekenhuizen besloten vorig jaar om voor hetzelfde Elektronische Patiënt Dossier te kiezen. Op dit moment wordt in beide ziekenhuizen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de overstap naar het nieuwe ‘gezamenlijke’ EPD dat eind dit jaar (2021) al in gebruik genomen zal worden.

Toekomstbestendig EPD

Bij ZGT wordt al langer gewerkt met het EPD van Chipsoft. Doordat het MST nu voor hetzelfde EPD kiest wordt het straks mogelijk om onderdelen van patiëntendossiers tussen beide ziekenhuizen te delen. Zo kunnen zorgverleners overal en op elk moment over de meest actuele, juiste, patiëntgegevens beschikken. Uiteraard worden gegevens alleen gedeeld nadat de patiënt daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.

Een ander groot voordeel van het gebruik van hetzelfde EPD is dat de patiëntinformatie in beide ziekenhuizen op exact dezelfde wijze vastgelegd wordt. Daardoor kan het zorgproces van de patiënt veel beter gemonitord worden. Daarnaast is het nieuwe EPD ook toekomstbestendig. Zo voldoet het aan de geldende wet- en regelgeving en biedt het zorgverleners toegang tot de laatste innovaties op het gebied van onder andere e-health en zorg op afstand.

“De keuze om het EPD samen in te gaan richten heeft niet alleen voordelen voor de patiënten die in beide ziekenhuizen worden behandeld, maar ook voor de gegevensuitwisseling met andere zorgpartners in de regio. Een uniform ingericht EPD geeft ook meer mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. Wij zien het als een grote kans en een grote uitdaging om dit in nauwe samenwerking te realiseren”, aldus bestuurders Wolter Odding (ZGT) en Hans den Hollander (MST).