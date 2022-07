‘Multidisciplinair opleiden stimuleert innovatie’

Adelante richt zich op zo goed mogelijk leven en participeren in de samenleving, binnen de beperkingen die iemand heeft. Naast locaties waar revalidatiezorg wordt geboden aan volwassenen en kinderen, heeft de Limburgse zorggroep sinds 2009 een eigen Kenniscentrum. Hier werken zorgprofessionals, onderzoekers – van zowel Adelante als de Universiteit Maastricht – en studenten van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool samen aan zorginnovatie.

Multidisciplinair stagelopen bij Adelante

Studenten voeren onder meer binnen het multidisciplinaire zorginnovatiecentrum van Adelante en Zuyd Hogeschool interdisciplinaire opdrachten uit. Op die manier werken zij mee aan nieuwe zorgoplossingen, die dicht bij de behandelpraktijk staan en daar direct impact op hebben. “Zo brengen we zorg, onderzoek en opleiden bij elkaar”, aldus Plagge en Huijnen. Een concept dat veel jonge mensen aanspreekt.

Beide bestuurders zien dat de werkwijze en nieuwe oplossingen van het Kenniscentrum steeds relevanter worden nu de populatie vergrijst en het aantal jongeren in de regio afneemt. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden is Adelante bezig met het vertalen van haar integrale benadering van gezondheid naar de eerste en tweede lijn.

Post-COVID zorg

Een recent voorbeeld hiervan is het opzetten van een netwerk voor post-COVID zorg. “Samen met collega’s van de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht hebben we van ZonMw groen licht gekregen om die post-Covid zorg te organiseren”, vertelt Huijnen. “Hierin wordt onder andere de revalidatiezorg binnen eerste en tweede lijn vormgegeven op basis van laatste inzichten en vervolgens geëvalueerd.”

De volledige coverstory over hoe Adelante innoveert en haar integrale benadering van gezondheid vertaalt naar de eerste en tweede lijn, is vanaf 27 augustus te lezen in ICT&health magazine nr. 4 2022.



