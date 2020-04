MUMC+ monitort en behandelt hartpatiënten nu op afstand

Daarmee speelt het Maastricht UMC+ onder andere ook in op de situatie rondom de huidige coronacrisis. Eerder werd al duidelijk dat veel hartpatiënten, die tot een van de COVID-19 risicogroepen behoren, bang zijn om nu naar een ziekenhuis te gaan voor een ECG of afspraak met de cardioloog.

Door het inzetten van (thuis) monitoring kan de zorg voor hartpatiënten nu gewoon doorgang vinden. Daarnaast sluiten deze oplossing ook naadloos aan bij de adviezen van RIVM en overheid om persoonlijk contact waar mogelijk te vermijden. Ook voor het beschermen van de gezondheid van zorgpersoneel.

Hartritme monitoren met app en smartphone

In Maastricht wordt de zogenoemde mHealth-oplossing nu ingezet bij patiënten die last hebben van boezemfibrilleren. Dit is de meest voorkomende vorm van hartritmestoornis. Patiënten komen hier normaal voor naar het ziekenhuis. Daar wordt een ECG (hartfilmpje) gemaakt waarna de cardioloog een behandeladvies geeft.

Om deze patiënten ten tijde van de coronacrisis dezelfde zorg te kunnen bieden wordt nu een app ingezet. Die maakt gebruik van de camera en het (flits)lampje van de smartphone om het hartritme te monitoren. Dit is een bewezen methode voor het meten van het hartritme. Het monitoren gebeurt gedurende een week, drie maal per dag. Op die manier heeft de cardioloog verschillende betrouwbare metingen waarmee hij een inzicht krijg in de hartfunctie.

Behandeling hartpatiënten op afstand

Vervolgens wordt een telefonisch consult ingepland tussen de patiënt en de cardioloog of verpleegkundige. Tijdens dat consult worden de vervolgstappen voor de zorgverlening besproken en genomen. Dat kan bijvoorbeeld het verhogen, of verlagen, van medicatie zijn.

In twee weken tijd zijn in Maastricht al meer dan 100 patiënten op afstand behandeld. “Patiënten krijgen het gebruik van de app als het ware op recept. Het is een andere manier van zorg bieden, maar wel effectief. Ik sluit niet uit dat we deze methode ook na afloop van de corona-crisis blijven gebruiken”, aldus cardioloog Dominik Linz van het Maastricht UMC+.

Zoals gemeld is dit zeker niet het eerste voorbeeld waarbij de coronacrisis het toepassen van e-health oplossingen versnelt. Gisteren werd bijvoorbeeld bekend dat ook het VieCuri het thuis monitoren van patiënten met hartfalen geïntensiveerd heeft.