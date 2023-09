Naastenapp GGZ Drenthe gelanceerd

Het kan voor een naaste een uitdaging zijn om mensen met psychische problemen te begeleiden. In de praktijk kan die rol zelfs soms overweldigend zijn. Een digitaal steuntje in de rug, zoals de nieuwe Naastenapp, is dus meer dan welkom. De NaastenApp GGZ Drenthe is een nieuwe Nederlandse app die exclusief is ontwikkeld om ondersteuning te bieden aan naasten. Deze innovatieve applicatie, gecreëerd via het Socie-platform, stelt naasten in staat om informatie te verkrijgen, trainingen te volgen of mee te denken over het beleid voor naasten.

Digitalisering in de GGZ

Voor patiënten met mentale problemen is er in de praktijk al een veelheid van digitale hulpmiddelen beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan apps die mensen met een depressie ondersteunen of digitale coaches die helpen bij autisme. Tevens zijn er tegenwoordig digitale keuzehulpen omtrent drugs, eetstoornissen en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) beschikbaar.



Er is in de GGZ echter óók steeds meer oog voor de naasten, die een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning en het herstel van GGZ-patiënten. Daarom is er nu dus een nieuwe app beschikbaar om naasten beter en sneller te kunnen informeren en steun te bieden, maar ook om ze mee te kunnen laten praten over het naastenbeleid.

Naastenapp & triadisch werken

Triadisch werken staat binnen de GGZ Drenthe centraal en de nieuwe Naastenapp vertrekt ook vanuit dit principe. Triadisch werken benadrukt de essentie van samenwerking en afstemming tussen de patiënt, hun naasten en de zorgverleners, met als doel het herstel van de patiënt te bevorderen. De app fungeert als een platform, waarop de inzichten en informatie van naasten een cruciale rol spelen. Hier wordt bekeken welke ondersteuning de naasten nodig hebben, waarbij het herstelproces van de patiënt gezamenlijk wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

Tot slot heeft de app een signaalfunctie waarmee naasten kunnen melden als ze zich zorgen maken over de patiënt. Via deze app hoopt de Adviesraad Naasten dat naasten zich gehoord en gesteund voelen en dat zij een onmisbaar onderdeel blijven van de behandeling van patiënten bij GGZ Drenthe.