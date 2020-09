NASA camera zorgt voor snellere diagnose van wonden

Wanneer een wond moeilijk of niet geneest, gaat dat vaak gepaard met andere (onderliggende) gezondheidsproblemen. Patiënten gaan met een dergelijke wond ook niet altijd naar het ziekenhuis. Via de huisarts of wijkverpleging wordt een behandeling gestart terwijl de diagnose nog niet vast staat. Yvonne Siebers, Wondconsulent bij het VieCuri, adviseert mensen bij wie een wond na drie weken nog geen genezing laat zien, door te sturen naar het WEC. “Zeker omdat het niet pijnlijk is, niet belastend is voor de patiënt en een vroege diagnose de kans op genezing aanzienlijk verhoogt.”

Diagnose met NASA technologie

Met de camera worden de wond en de omgeving gevisualiseerd. Met duidelijk waarden worden de hoeveelheid vocht in de wond en de doorbloeding van de wond en de wondomgeving weergegeven. Daarmee kunnen artsen en wondverzorgers snel een helder en controleerbaar behandelplan opstellen. Over de hele wereld zijn iets meer dan honderd hyperspectrale TIVITA HSI camera, die zijn oorsprong heeft bij de NASA, in gebruik. De eerste medische toepassingen van de camera dateren van vijf jaar geleden, voor transplantaties en wondanalyse.

“De technologie is dus nog relatief nieuw binnen ons vakgebied. Toch gaan onderzoekers er van uit dat deze metingen een belangrijk deel van de huidige metingen gaan vervangen. In minder dan 30 seconden kan deze camera namelijk zonder huidcontact tot 6 mm diep in de wond kijken. De camera doet dit met 100 lichtkanalen tussen zichtbaar en infrarood licht. Zo kunnen we snel en accuraat zien of een complexe wond op normale wijze kan genezen of dat er meer onderzoek nodig is. In het wetenschappelijk onderzoek dat VieCuri gaat doen, gaan we ons richten op de noodzaak voor vasculaire ingrepen, en de effecten ervan,” zegt Yvonne Siebers.

Het inzetten van de TIVITA HSI camera biedt niet alleen voordelen voor artsen en wondverzorgers. Ook patiënten hebben er baat bij. “Met de opname ziet de patiënt direct de resultaten. Hij begrijpt wat er met de wond aan de hand is en wat er nodig is om deze te laten genezen. Door de beelden uit te leggen, begrijpt de patiënt waarom er een kous nodig is of waarom de wond dient te worden schoongemaakt. Dat inzicht geeft de patiënt vertrouwen in het genezingsproces, en dus rust. Met de HSI camera kunnen we verder de kwaliteit van onze wondzorg optimaliseren”, aldus Yvonne Siebers.

Wondgenezing is al lang niet meer een kwestie van hechten, een drukverband of pleister en dan maar afwachten. Zo ontwikkelden wetenschappers van de Britse Heriot-Watt University een systeem waarbij slimme sensoren ‘luisteren’ naar een wond om te kunnen bepalen of en hoe deze zal genezen.