Navigatie oplossing voor blinden en slechtzienden

De bedenkers van N-Vibe navigatie-app waren op zoek naar een oplossing voor de groeiende behoefte bij blinden en slechtzienden om zich op een minimaal invasie manier onafhankelijk en veilig te kunnen voortbewegen. De navigatie-app van N-Vibe werkt in combinatie met twee armbanden, een voor elke arm.

Volgens Charlie Galle, oprichter een CEO van N-Vibe, is de oplossing met name geschikt in combinatie met een geleidehond of -stok. Doordat de richtingaanwijzingen door middel van trillingen gegeven worden kan de blinde of slechtziende gebruiker zich met zijn of haar gehoor meer focussen op omgevingsgeluiden in het verkeer.

Navigatie voor blinden en slechtzienden

Wanneer de gebruiker de N-Vibe App geïnstalleerd heeft, en de armbanden om de polsen zitten, dan kan in de app de bestemming ingevoerd worden. Dat kan via stemherkenning of het selecteren uit een lijst met , vooraf ingestelde, favoriete bestemmingen. Wanneer de gebruiker in de goede richting staat om te beginnen met lopen dan trillen beide armbanden, als een soort ‘startsignaal’. Vervolgens stuurt de app telkens wanneer de gebruiker links of rechts af moet slaan een signaal naar de betreffende armband waardoor die gaat trillen.

De blinden en slechtzienden die aan de pilot in Nederland en België deelnamen, waren over het algemeen zeer positief. “Ik gebruik N-Vibe in combinatie met mijn blindengeleidehond. Dit maakt navigeren naar nieuwe, onbekende plekken erg gemakkelijk”, vertelt Bob Crosset.

“Het feit dat de gebruiker niet op zijn telefoon gefocust hoeft te zijn tijdens het lopen, is een groot voordeel”, aldus Jolanda Kremer. Zij is mobiliteitstrainer bij Visio en testte N-Vibe uitvoerig samen met een van haar cliënten. Jolanda was met name te spreken over de ‘startsignaal’ functie. “Normaliter zegt een navigatie app ‘begin in zuidwestelijke richting’, maar ik weet zelf ook niet welke richting dat is, laat staan een blinde of slechtziende. Dat maakt dit een erg prettige functie.”

Doorontwikkeling en beschikbaarheid

Tijdens de pilot werden ook enkele nadelen ontdekt. Het feit dat de gebruiker de berekende route van N-Vibe niet zelf kan bepalen bijvoorbeeld. De route van N-Vibe gaat namelijk niet altijd over voelbare oversteekplaatsen. Een verbeterpunt waar, zo stelt N-Vibe, nog aan gewerkt wordt.

N-Vibe is nu ook beschikbaar in Nederland en Vlaanderen. De N-Vibe app kan is gratis te downloaden via de Google Play Store en Apple App Store, maar kan alleen gebruikt worden in combinatie met de armbandjes. Gebruikers kunnen voor de bandjes kiezen voor een maandelijks abonnement, variërend van €14,99 bij een tweejarig contract tot €24,99 voor een contract met een looptijd van zes maanden.

Klanten ontvangen gedurende de looptijd van het abonnement gratis nieuwe bandjes wanneer die doorontwikkeld worden. De bandjes kunnen ook zonder abonnement aangeschaft worden voor €299,99. Daarbij is geen gratis hardware upgrade inbegrepen. Op aanvraag is ook een gratis proefperiode van 30 dagen mogelijk.