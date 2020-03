Nederlanders gebruiken digitale zorg steeds vaker

Deze stijgende lijn in het gebruik van digitale zorg wordt in 2020 doorgezet, zo verwacht Medicinfo. De partij baseert zich op een verdubbeling van het aantal – vooral via app – gestelde vragen in de eerste maanden van 2020 ten opzichte van dezelfde periode van 2019. Onder persoonlijk advies op afstand valt ook telefonisch contact. Bij Medicinfo valt hier sinds 2019 ook een videoconsult onder (beeldbellen).

Voordelen digitale zorg

Tijdsbesparing en niet te hoeven te reizen voor een bezoek aan een zorgverlener worden als de belangrijkste voordelen van digitale zorg ervaren. Dat stelt Medicinfo op basis van onderzoek dat de organisatie in mei 2019 liet uitvoeren. Ook betere bereikbaarheid, zoals ’s avonds en in het weekend, en de laagdrempeligheid van digitale zorgdiensten zijn redenen om gebruik te maken van zorg op afstand.

Verder zien consumenten de verlaging van de druk op de reguliere zorg zelf ook als positief, zo citeert Medicinfo een verpleegkundige van het eigen Medisch Contact Centrum. “Vaak twijfelen mensen of een klacht ernstig genoeg is voor de huisarts of kunnen ze op dat moment niet terecht bij hun arts, dan is het fijn dat ze toch persoonlijk en betrouwbaar medisch advies kunnen krijgen.”

Nederlanders positief over zorg op afstand

Afgelopen december bleek uit onderzoek van Kantar, uitgevoerd in opdracht van zorgverzekeraar CZ, dat 50 procent van de Nederlanders positief staat tegenover digitale huisartsenzorg, zoals een e-consult via beeldbellen of monitoring op afstand. Mensen zien digitale zorg als een waardevolle aanvulling op de huidige zorg én als een oplossing voor het groeiend tekort aan huisartsen. Huisartsen spelen zelf een grote rol in het stimuleren van digitale toepassingen, maar ook verzekeraars hebben volgens CZ een rol.

Volgens eerder onderzoek vorig jaar van ABN Amro zou ruim 70 procent van de chronische patiënten open staan voor zorg op afstand, zoals monitoring of beeldbellen met zorgprofessionals. E-health ontwikkelt zich snel en gaat volgens ABN AMRO een veel actievere rol spelen in alle fasen van het zorgproces. Zo kunnen patiënten met behulp van e-health meer de regie voor hun gezondheid nemen. Het inzetten van dergelijke vormen van e-health, zoals COPD InBeeld, Hartwacht, MijnIBDCoach – biedt dan ook veel voordelen, aldus de bank.

Overheid wil beeldbellen stimuleren

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) stelde in september 2019 te geloven dat beeldbellen of videobellen een grote vlucht gaat nemen in de zorg. Momenteel maken slechts weinig mensen hier gebruik van in hun contacten met huisartsen of andere behandelaars. VWS gaat het gebruik van beeldbellen dan ook actief promoten. Bruins ziet beeldbellen met een behandelaar als een uitkomst – zeker voor chronisch zieken, of ouderen die veel zorgverlening nodig hebben.