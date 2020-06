Nederlands-Belgisch kwaliteitslabel robotchirurgie in de maak

Het kwaliteitslabel zal in eerste instantie betrekking hebben op robot-geassisteerde urologische ingrepen, en dan met name prostaatoperaties. De eerste resultaten op dit gebied zullen in 2021 gepresenteerd worden. Andere medische disciplines waarbij robotchirurgie toegepast wordt, kunnen mogelijk in een volgende fase ook meegenomen worden.

Gespecialiseerde robotchirurgie centra

Beide ziekenhuizen hebben al veel ervaringen met de chirurgische robots van Da Vinci en zijn van mening dat robotchirurgie anders georganiseerd kan worden. “Niet in aparte ziekenhuizen met hoge volumes per tumorsoort, maar in centra die meerdere soorten tumoren behandelen”, zegt Geert Smits, uroloog in het Rijnstate.

De expertise en ervaring die de ziekenhuizen met robotchirurgie opgedaan hebben, wordt al breed toegepast. Er is dan kruisbestuiving tussen zenuwsparende prostaatverwijderingen, blaas- en nier-sparende operaties, of robot-operaties aan darmen. “Deze kruisbestuiving is bij ons discipline overstijgend. Zo worden dedicated operatieteams flexibeler, veelzijdiger en multi-inzetbaar. Het zorgt voor een snelle, efficiënte en kosten– effectieve implementatie van verbeterde en ook innovatieve operatietechnieken”, aldus Smits.

Kennis, data en expertise delen

Een van de belangrijkste doelstellingen van de samenwerking tussen Rijnstate en het OLV is het uitwisselen van data. Voor een jaarlijkse benchmarking en uitwisseling van ‘best practices’. Daarnaast zullen de ziekenhuizen ook opgedane kennis en expertise met elkaar delen.

“Het gaat zowel om klinische data als om de bevindingen van de betrokken patiënten, die via de internationaal erkende methodologie Patient Reported Outcome Measures (PROMS) worden geregistreerd. Op basis van deze gedeelde kennis worden er gezamenlijke projecten ontwikkeld om méér gezondheidswinst voor de patiënt te halen”, aldus Dokter Geert De Naeyer, uroloog in het OLV Ziekenhuis.

In Nederland en België zijn het Rijnstate en OLV een van de grootste robotchirurgie centra. De samenwerking moet tot een verhoging van de ‘standard of care’ leiden. Het is de bedoeling dat de komende jaren ook andere ziekenhuizen, zowel nationaal als internationaal, bij het kwaliteitslabel aan kunnen sluiten. Mits zij zich conformeren aan transparantie in data en multidisciplinair werken. Zo willen de ziekenhuizen komen tot het vormen van ‘Centres of Excellence’ door met andere centra, nationaal en internationaal samen te werken.