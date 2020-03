Nederlandse app voor kankerpatiënten getest in Schotland

OWise is een app waarmee borstkankerpatiënten de symptomen en bijwerkingen van hun behandeling kunnen vastleggen. De ervaringen en gegevens kunnen vervolgens in realtime aan artsen worden doorgeven. Die kunnen daarmee de voortgang van de behandeling volgen en, indien nodig, aanpassingen in het behandelplan aanbevelen. De app wordt momenteel getest door een Schotse gezondheidsraad.