Neem je patiëntendossier digitaal mee naar het buitenland

Met PatientSupportR hebben Belgische initiatiefnemers medio mei een “Europese verhuisdienst” voor patiëntendossiers geïntroduceerd. Het patiëntendossier wordt daarvoor naar een beveiligde ‘smart stick’ gekopieerd. De patiënt haalt met die smart stick het dossier op bij zijn ‘oude’ huisarts.

De verhuisservice voor medische dossiers is nu live voor gebruik tussen België en Nederland (in de twee richtingen). De dienst wordt ondersteund door de Stichting Inschrijving op Naam uit Nederland, een initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging om de verhuizing van medische dossiers binnen Nederland te ondersteunen. In een later stadium zal de dienst ook in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje gelanceerd worden. Uiteindelijk wil PatientSupportR het mogelijk maken om je medisch dossier mee te nemen tussen álle EU-landen.

Patiëntendossier digitaal converteren

Op de smart stick staat ook zogenoemde conversiesoftware waarmee het medisch dossier geconverteerd kan worden naar het bestandsformaat dat nodig is voor gebruik in ander huisartsensysteem. Daarna kan de nieuwe huisarts het dossier in zijn eigen praktijksysteem inlezen. De reden dat dit voor vrijwel alle systemen naadloos kan functioneren heeft te maken met het feit dat huisartsen internationale coderingsstandaarden gebruiken.

“Raar maar waar: als je vandaag naar het buitenland verhuist, blijft je medisch dossier achter. Je nieuwe huisarts moet samen met jou een volledig nieuw dossier over je opbouwen. Dat is niet alleen inefficiënt, het leidt ook onvermijdelijk tot fouten. En aangezien je medisch dossier bepalend is voor de zorg die je krijgt hebben we een veilige manier ontwikkeld om je medisch dossier mee te nemen naar een ander land binnen Europa”, aldus Johan Uvin, mede-oprichter van PatientSupportR.

Meer diensten in de steigers

De Europese verhuisdienst voor medische dossiers is de eerste van een reeks oplossingen die het Belgische bedrijf heeft gelanceerd. De volgende oplossing staat al in de steigers: een slimme vertaaldienst waarmee burgers hun medisch dossier kunnen inzien en begrijpen.

Daarbij zal PatientSupportR gebruikmaken van betrouwbare bronnen die medische richtlijnen en andere informatie vertalen in mensentaal, zoals Gezondheid & Wetenschap.