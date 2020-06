Negen ‘Medical Delta’ hoogleraren voor duurzame zorg

De academische instellingen die aangesloten zijn bij de Medical Delta zijn de TU Delft, het LUMC, de Universiteit Leiden, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit. De hoogleraren doen onder andere onderzoek naar het maken van kraakbeen met behulp van technologie, hoe elektroden helpen de oorzaak van hartritmestoornissen scherper te stellen en hoe met protonentherapie heel nauwkeurig kankercellen kunnen worden aangevallen.

Toegankelijke en duurzame zorg

Medical Delta heeft als doel het bereiken van duurzame zorg door middel van technologische oplossingen. Hiervoor worden onder andere interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte field- en living labs ingezet. Die strategie moet uiteindelijk bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg en het verbeteren van de toegankelijkheid tot de zorg. De noodzaak voor deze veranderende ontwikkeling komt voort uit de almaar groeiende zorgvraag en daaraan gerelateerde stijging van de zorgkosten.

“Een goede samenwerking tussen ingenieurs, clinici en gezondheidsexperts is cruciaal. Alleen dan sluiten technologische innovaties aan bij de behoefte in de zorgpraktijk. Deze negen hoogleraren blinken daarin uit, daarom zijn ze benoemd tot Medical Delta hoogleraar”, aldus Ton van der Steen, voorzitter van Medical Delta.

De negen nieuwe hoogleraren

Prof. dr. ir. Jaap Harlaar (TU Delft, Erasmus MC, LUMC) – onderzoek naar biomechanica van het bewegen en precisiediagnostiek bij artrose (onderdeel van Medical Delta: Improving Mobility with Technology)



Prof. dr. ir. Wouter Serdijn (TU Delft, Erasmus MC) – onderzoek naar gebruik van bio-elektronica in medisch onderzoek (onderdeel van Medical Delta Cardiac Arrhythmia Lab en Medical Neurodelta)

Prof. dr. Marco van Vulpen (LUMC, TU Delft en Erasmus MC) – onderzoek naar protonentherapie voor bestraling kankercellen (onderdeel van HollandPTC Medical Delta program on HTA value proposition)



Prof. dr. ir. Marcel Reinders (TU Delft, LUMC) – onderzoek naar gebruik van computeralgoritmen voor de analyse van moleculaire data (onderdeel van Medical NeuroDelta: Ambulant Neuromonitoring for Prevention and Treatment of Brain Disease en METABODELTA: Metabolomics for clinical advances in the Medical Delta

Prof. dr. Andrea Evers (Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit) – onderzoek naar e-Health toepassingen ter bevordering van volksgezondheid (onderdeel van Medical Delta eHealth & selfmanagement for a healthy society)



Prof. dr. Natasja de Groot (Erasmus MC, TU Delft) – onderzoek naar gebruik sensoren en catheters om hartritmestoornissen preciezer te diagnosticeren en te behandelen (onderdeel van Medical Delta Cardiac Arrhythmia Lab)



Prof. dr. Mischa Hoogeman (Erasmus MC, TU Delft) – onderzoek naar fotonen en protonen ter bevordering van protonentherapie voor kankerpatiënten (onderdeel van HollandPTC Medical Delta program on HTA value proposition)



Prof. dr. Gerjo van Osch (Erasmus MC, TU Delft) – onderzoek naar het maken van kraakbeen (onderdeel van Medical Delta Regenerative Medicine 4D: Generating complex tissues with stem cells and printing technology)



Prof. dr. Andrew Webb (LUMC, TU Delft) – onderzoek gericht op het breder beschikbaar maken van medische beeldvorming (onderdeel van Medical Delta Diagnostics 3.0: Dementia and stroke)

Dit is de derde keer dat Medical Delta hoogleraren benoemd worden. De negen nieuwe hoogleraren sluiten zich aan bij de dertien eerder benoemde ‘collegae’. Vorig jaar lanceerde Medical Delta ook een groot wetenschappelijk programma dat zich richt op technologische oplossingen voor de gezondheidszorg. De ambitie is om iedereen in Nederland tegen 2040 vijf extra gezonde levensjaren te bieden.