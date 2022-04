Negentien aanvragers voor vouchers van ZorgTech

Bijna alle aanvragen bij ZorgTech zijn gericht op het geven van regie over de gezondheid en op de participatie van ouderen in de samenleving. Negentien samenwerkingsverbanden van zorgorganisaties, technologiebedrijven en fieldlabs zonden hun projectplannen in om in aanmerking voor een voucher te komen. Een voucher bestaat uit financiële en inhoudelijke support om innovaties binnen de zorgtechnologie een stap dichter bij de markt te brengen.

Hybride werkwijzen

In alle 19 voorstellen ziet programmamanager van ZorgTech Marieke Kodde de onderwerpen eigen regie en zelfredzaamheid terugkomen. “Indirect zorgen beoogde innovaties voor het ontlasten van de zorgverleners en mantelzorgers. Ondanks het afgebakende thema ‘Gezond oud worden’ is er een grote waaier aan ideeën. Zo zijn er oplossingen voor parkinsonpatiënten, voor slaapproblematiek en voor het vroegtijdig herkennen van een delirium. Door de coronapandemie zijn er ook veel oplossingen voor online contact. In de thuiszorg ontstaat een hybride werkwijze met een combinatie van fysiek en digitaal contact. Beeldbellen biedt bijvoorbeeld uitkomst voor ouderen die nog thuis wonen, maar minder mobiel zijn.”

Gezonde businessmodellen belangrijk voor ZorgTech

Het innovatieprogramma ZorgTech wordt mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Medical Delta. De uitvoering is in handen van InnovationQuarter en Medical Delta. Voorheen waren vooral de technologiebedrijven bij het organiseren van innovatieprojecten in de lead, maar blijken meer zorgorganisaties zelf het initiatief te nemen om samenwerkingen aan te gaan. Kodde: “Zorgorganisaties zijn niet alleen economisch gedreven. Dat is mooi maar geeft ook een uitdaging, want hoe zorg je voor een gezond businessmodel? Steeds meer aanvragers geven aan dat ze het economische aspect binnen het ZorgTech-programma willen ontwikkelen.’

Innovatieprogramma ZorgTech in trek bij zorgaanbieders

Partijen die al eerder deelnamen, mochten ook een aanvraag indienen. Daar maakten vier consortia gebruik van. Eén partij die voor een eerdere aanvraag geen voucher bemachtigde, meldde zich opnieuw aan met een aangescherpt plan. In totaal zijn er 25 zorgaanbieders en 21 technologiebedrijven bij de 19 inzendingen betrokken. Tijdens de vorige voucherrondes moest bij ieder consortium een field- of livinglab zijn aangesloten. Bij deze editie is dat niet meer verplicht, maar wel een pre. Marieke: ‘De labs hebben veel kennis en ervaring in huis en zijn een verbinder tussen de vraag- en aanbodkant. We zijn blij dat er deze ronde alsnog acht labs zijn aangehaakt.’

Op dit moment worden de aanvragen beoordeeld door het interne projectteam en een aantal externe beoordelaars. Op woensdag 20 april worden de consortia bekendgemaakt die gehonoreerd worden met vouchers.

Zorgtechnologie & toekomstbestendige ouderenzorg

Hoe ervaren ouderen het gebruik van technologie in huis? Daar is de afgelopen drie jaar in vier Europese landen onderzoek naar gedaan. Doel van het programma I-evAALution was het onderzoeken van de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te wonen dankzij de toepassing van technologie. Ruim 300 deelnemers testten een breed pakket van technologische hulpmiddelen thuis. Het gaf hen onder andere een groter gevoel van veiligheid.