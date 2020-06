NeLL analyseert platform voor toetsing gezondheids-apps

Het platform van ORCHA is in staat gezondheids-apps op basis van 260 criteria binnen drie dagen te evalueren. De zogenoemde ORCHA baseline review’ (OBR) vormt de basis voor een eventuele meer diepgravende analyse van apps op basis van zogenaamde Enhanced Review Components (ECR’s). De beoordeelde apps kunnen worden aangeboden in online app bibliotheken. Zoals de in ontwikkeling zijnde GGZ Appwegwijzer van GGZ/MIND Nederland.

Evaluatie gezondheids-apps

NeLL gaat op verzoek van ORCHA een wetenschappelijke evaluatie uitvoeren op het toetsingskader (OBR). Naast het opleveren van een rapportage met mogelijke optimalisatie adviezen zal NeLL ook de eindgebruikers van gezondheidsalp bij het evaluatieproces betrekken. Dit om te onderzoeken waar die gebruikers behoefte aan hebben, wat nodig is en wat men van een op kwaliteit en betrouwbaarheid gecheckte app verwacht.

ORCHA en NeLL gaan, naast de wetenschappelijke validatie van OBR, ook onderzoeken of de expertise van beide partijen zo gebundeld kunnen worden zodat de samenwerking in staat is nog concreter advies te geven over bijvoorbeeld het digitaliseren van zorgpaden. Over waar in het zorgproces welke e-health tool het meest optimaal ingezet kan worden, bijvoorbeeld. Of over het aanraden en wellicht voorschrijven van apps in de praktijk.

ORCHA en NeLL

“We zijn vereerd dat we deze opdracht mogen uitvoeren voor ORCHA. Ook vinden we het stoer dat het ORCHA-team zich zo kwetsbaar durft op te stellen en het risico wil nemen door ons een zeer grondige en kritische wetenschappelijke evaluatie uit te laten voeren waarmee we mogelijk gaten zullen schieten in het proces dat het hart van hun organisatie vormt”, zegt Niels Chavannes, hoogleraar eHealth aan het LUMC en oprichter van NeLL.

“NeLL is de best denkbare onderzoeks-club die je kunt vragen kritisch te kijken naar alles wat met eHealth en het toetsen van digitale tools te maken heeft. Zij zijn voorloper op het gebied van de ontwikkeling van vernieuwende wetenschappelijke onderzoeksmethodiek, aldus Tim Andrews, COO bij ORCHA.

ORCHA en NeLL werken sinds 2019 regelmatig samen. Met name op specifieke onderwerpen zoals het schrijven van internationale aanvragen en in de internationale CEN/ISO-projectgroep die samenwerkt aan de totstandkoming van een Europese kwaliteitsstandaard voor health & wellness apps. Vorig jaar startten NeLL en ICT&health ook met een intensieve samenwerking om de gezamenlijke netwerken en expertises te laten bijdragen aan een substantiële opschaling van de digitale zorg en Nederland als hét zorginnovatieland mondiaal op de kaart te zetten.