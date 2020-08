NEN-certificering informatiebeveiliging voor Antonius Zorggroep

De Antonius Zorggroep heeft van de TüV de NEN 7510 certificering ontvangen. Dit is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, die richtlijnen biedt voor de omgang met gegevens, zowel digitaal als op papier. De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis in Snee en Emmeloord en Thuiszorg Zuidwest Friesland. Vertrouwelijke omgang met gegevens van patiënten, cliënten en medewerkers is een van de speerpunten van de organisatie. De NEN 7510 certificering is een beloning voor die inspanningen.