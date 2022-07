NEN herziet norm ‘Informatiebeveiliging in de zorg’

De norm Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor Gegevensuitwisseling NEN 7512:2015 is ingrijpend herzien. Dat laat normeringsinstituut NEN weten. De nieuwe naam is NEN 7512:2022 Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling. De norm is nu beschikbaar in de Normshop van NEN. De 7512:2015 beveiligingsnorm richtte zich op elektronische communicatie in de zorg. De norm is van belang voor de beveiligde verzending van contactformulieren.