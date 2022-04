Slimme software ondersteunt neonatologen bij crisissituaties

Tim Antonius, neonatoloog bij het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis en trainer van het NLS-protocol, ontwikkelde met zijn team slimme software die neonatologen helpt beslissingen te nemen op basis van de beschikbare data. Een algoritme bepaalt aan de hand van vitale parameters van de pasgeboren baby, zoals hartslag en zuurstofsaturatie, welke stappen de arts het beste kan nemen. Het algoritme houdt rekening met de NLS-richtlijn, aangepast aan de actuele situatie, zodat het behandelend team zich kan concentreren op de daadwerkelijk interventies die moeten plaatsvinden.

Cognitieve belasting team reduceren

Deze ondersteuning met de slimme software dringt het aantal onbedoelde fouten terug en vergroot de overlevingskans van baby’s, die vlak na de geboorte in kritieke toestand verkeren. Tevens helpt de dataondersteuning om de cognitieve belasting van het team te verminderen. Ook bleek tijdens de pilot dat er minder vaak werd afgeweken van de NLS-richtlijnen en er minder vaak essentiële stappen werden gemist. Ook op andere IC-afdelingen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van slimme software om specialisten die onder hoge druk werken te ondersteunen. Santeon heeft bijvoorbeeld besloten om structureel beslissingsondersteunende software te gaan gebruiken voor IC-specialisten.

NLS-richtlijn voor neonatologen

In Nederland krijgt een op de tien baby’s ondersteuning bij de ademhaling net na de geboorte en in één procent van de gevallen zijn belangrijke ingrepen nodig. Voor de behandeling van deze kwetsbare groep is de NLS-richtlijn nu beschikbaar als PDF-document of als papieren versie. Het gaat om statische versies die niet meebewegen met de actuele situatie en neonatologen hebben natuurlijk geen tijd om zo’n document in een crisissituatie door te bladeren. Dit gaat met de software een stuk handiger, want deze is te gebruiken via een touchscreen dat op de wagen in de reanimatiekamer bij de verloskamer is geïnstalleerd.