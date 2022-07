Netwerk Artrose Flevoland van start gegaan

De Patient Journey App wordt al in meerdere ziekenhuizen voor verschillende aandoeningen ingezet. In de Patient Journey App kunnen patiënten niet alleen algemene informatie over behandelingen en behandelend artsen vinden. De app voorziet ook in de uitleg over voorbereiding, opname en revalidatietrajecten. Binnen Netwerk Artrose Flevoland wordt die informatie onder andere aangeboden via video’s van de orthopedisch chirurg, huisarts en een fysiotherapeut.

Stepped Care voor artrose

Netwerk Artrose werkt volgens het zogenoemd Stepped Caremodel. Daarbij wordt artrose systematisch en stapsgewijs aangepakt. In de eerste stap ligt het accent op voorlichting en oefeningen die thuis uitgevoerd kunnen worden. In de tweede stap worden patiënten bij de oefeningen begeleid door een fysiotherapeut. Als de patiënt met die twee stappen nog niet voldoende geholpen is, dan wordt in stap drie overlegd met een orthopedisch chirurg.

Aan de hand van de klachten van een patiënt wordt bepaald of gestart wordt met de eerste of tweede stap. Bij stap 1 komt de Patient Journey App aan de orde. Na de verwijzing door de huisarts, die via een meekijkconsult met de orthopedisch chirurg de patiënt aangemeld heeft, gaat de patiënt thuis via de app aan de slag met oefeningen. Voor het gebruik van de app ontvangt de patiënt een inlogcode.

Indien nodig, of gewenst, kunnen patiënten de oefeningen ook samen met een speciaal daarvoor opgeleide fysio- of oefentherapeut doen. Die kan aangevraagd worden via de website van Netwerk Artrose Flevoland. De begeleiding wordt bovendien vergoed vanuit de basisverzekering.

Het Netwerk Artrose Flevoland is onderdel van het programma Almere Durft. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Flevoziekenhuis en huisartsen en fysiotherapeuten in de regio met als doel het ontwikkelen en uitrollen van initiatieven rondom de Juiste zorg op de Juiste plek.

Patient Journey App

De afgelopen jaren, mede onder druk van de coronapandemie, hebben steeds meer ziekenhuizen de Patient Journey App in gebruik genomen. De Nederlandse app werd in 2015 ontwikkeld en geïntroduceerd door Interactive Studios.

Eind 2020 integreerde het VieCuri haar eerder in eigen beheer ontwikkelde Behandelapp al in de Patient Journey App. Ook in het Bravis Ziekenhuis is de Patient Journey App al voor meerdere behandelingen beschikbaar als vervanger voor de Zorgwijzer.