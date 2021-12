Neurostimulator voor het eerst ingesteld via internet

Een neurostimulator wordt onder andere toegepast bij patiënten de last hebben van veel, of chronische, rug- of hoofdpijnen. Het apparaat wordt onder de huid geïmplanteerd en de draadjes met elektroden worden rondom het ruggenmerg of de achterhoofdzenuwen geplaatst. De pijnbestrijding wordt vervolgens toegediend in de vorm van lichte stroomstootjes.

Neurostimulator op afstand instellen

Een neurostimulator moet regelmatig bijgesteld worden zodat de stimulatie optimaal blijft werken. Daarvoor moesten patiënten tot nu toe altijd zelf, fysiek, naar de poli komen. Doordat de stimulator, met behulp van de NeuroSphere technologie, nu ook op afstand ingesteld kan worden, is dat niet meer altijd nodig. Daarmee wordt het inzetten van een neurostimulator voor de patiënten een heel stuk gebruiksvriendelijker. Met name ook omdat het dus niet meer uitmaakt waar de patiënt zich bevindt. Hij of zij kan nu ook op grote afstand van het ziekenhuis geholpen worden.

Bovendien scheelt het hen ook de nodige reistijd en -kosten. De eerste patiënt bij wie de geïmplanteerde neurostimulator op afstand vanuit het centrum voor Pijngeneeskunde ingesteld kon worden was op dat moment zelf in Bonaire. Over een besparing op de reiskosten gesproken!

Met de NeuroSphere techniek wordt het mogelijk om op afstand te communiceren met de neurostimulator van de patiënt. Zolang de betreffende patiënt kan beschikken over een internetverbinding, kan de neurostimulator op afstand benaderd worden. Daarbij maakt het niet uit waar de patiënt zich op de wereld bevindt en of de internetverbinding via een vaste, mobiele of draadloze (wifi) verbinding tot stand gekomen is.

Veilig en adequaat

Bij het centrum voor Pijngeneeskunde zijn gespecialiseerde verpleegkundigen getraind om de neurostimulator op afstand te (her-)programmeren. Onderzoek heeft aangetoond dat deze techniek veilig en adequaat aangeboden kan worden.

Neurostimulatie wordt toegepast bij patiënten met chronische pijn na een rugoperatie, het complex regionaal pijnsyndroom, chronische zenuwpijn bij patiënten met suikerziekte en andere zogenaamde ‘dunnevezel-neuropathieën’ en chronisch medicamenteus onbehandelbare clusterhoofdpijn. Neurostimulatie is een kostbare en invasieve therapie die alleen wordt toegepast als eenvoudigere therapieën niet slagen.