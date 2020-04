NEXUS wil landelijk overleg met leveranciers in de zorg

De directeur van NEXUS noemt zowel positieve als minder goede initiatieven waarbij leveranciers in de zorg en zorginstellingen betrokken zijn en samenwerken. Positief is bijvoorbeeld het succes van de OLVG-corona app die in korte tijd uitgroeide van een lokaal initiatief tot een landelijk gebruikte oplossing.

De verplichte implementatie van landelijke capaciteitsplanning voor ziekenhuisbedden noemt NEXUS als een voorbeeld van hoe het niet zou moeten. Er was volgens van Kooten geen communicatie met EPD-leveranciers. Door de open NEXUS systemen kon de koppeling met de andere systemen snel gerealiseerd worden.

Dilemma’s teisteren ook de coronacrisis

Laten we vooropstellen dat de coronacrisis iedereen, en zeker in de zorg, noopt tot het nemen van snelle, vaak op basis van deels onvolledige beslissingen en acties. Het is geen nieuws dat beslissingen die in een crisissituatie snel genomen moeten worden soms, achteraf, voor verbeteringen vatbaar blijken. Dat is een dilemma waar zorginstellingen, bestuurders en leveranciers ten tijde van een crisis altijd voor staan. Snel, zo goed mogelijk, beslissen en actie ondernemen of eindeloos doorpraten en waardevolle tijd verliezen.

Van Kooten stelt dat daar waar regie en snelheid wordt gevraagd, weerstand ook altijd de kop op steekt. “En juist voor polderen is nu geen tijd”, zo voegt hij toe. In het drieluik tussen VWS, zorgverleners en leverancier pleit van Kooten daarom voor een rol voor de overkoepelende branchevereniging van leveranciers in de zorg; de OIZ.

Online overleg leveranciers in april

“Structureel Corona-overleg tussen ICT-leveranciers is nodig om landelijke doelen en-bloc in te kleuren. We moeten transparant zijn over mogelijkheden en praktische gevolgen van voorgedragen oplossingen. Als we op voorhand van elkaar niet weten welke implicaties er zijn, blijft het bij een leveranciers gebonden oplossing. En juist dát willen we voorkomen”, aldus Van Kooten.

OIZ voorzitter Eddy van de Werken laat weten het initiatief te ondersteunen en haar leden zal berichten over een online vergadering medio april. Onderwerpen voor de agenda mogen worden aangedragen via info@oizorg.nl t.a.v. leveranciersoverleg COVID-19.