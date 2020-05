Nictiz begint consultatie FHIR-profielen eOverdracht

In het kader van de informatiestandaard eOverdracht zijn nieuwe FHIR-profielen (Fast Healthcare Interoperability Resources) ontwikkeld voor een aantal zorginformatiebouwstenen (zibs). Nictiz wil graag feedback uit het zorgveld. De profielen vormen een aanvulling op de bestaande zib-profielen. Ze zijn bedoeld om informatiestandaard eOverdracht toe te passen en kunnen gebruikt worden in (toekomstige) andere informatiestandaarden. Behalve deze profielen zijn er nog FHIR-materialen specifiek voor eOverdracht. Deze maken echter geen deel uit van de openbare consultatie.

Pilots met eOverdracht

De informatiestandaard eOverdracht is een set van patiëntgegevens die gericht is op de verpleegkundige overdracht. Sinds de zomer van 2019 loopt in een aantal zogeheten Proeftuinen voor de langdurige zorg al een pilot met eOverdracht. De standaard is van belang om de continuïteit en veiligheid van zorg te kunnen waarborgen, aldus Nictiz. Het overdragen van patiëntgegevens betreft hier de overdracht van zorg door verpleegkundigen in de keten tussen verschillende zorgaanbieders.

Een goede (digitale) verpleegkundige overdracht voorkomt fouten (zoals op het gebied van medicatie) en bespaart tijd. Daarom zijn er afspraken gemaakt over welke gegevens van belang zijn bij de verpleegkundige overdracht en hoe deze gegevens moeten worden vastgelegd (de definities) in het elektronisch dossier. De informatiestandaard eOverdracht richt zich op het vastleggen en uitwisselen van digitale gegevens.

Nictiz vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van de FHIR-profielen transparant is en aansluit op de wensen van onder andere ICT-leveranciers. Daarom geeft het kennisinstituut iedereen de kans om feedback te geven via de openbare consultatie. De use case eOverdracht is beschreven in een functioneel en technisch ontwerp. Voor het technisch ontwerp is een bijbehorende vertaling gemaakt naar technische modellen volgens de internationale standaard HL7 FHIR.

Twee consultatierondes zibs, BgZ

Nictiz begon vorige week twee consultatierondes: die voor de zorginformatiebouwstenen (zibs) Publicatie2020 en die voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) Publicatie2020. In de eerste publicatie zijn nieuwe zibs en wijzigingsvoorstellen opgenomen op basis van wensen en ervaringen van zorgpartijen die al van zibs gebruik maken. Het primaire doel van zibs is het hergebruik van informatie in de zorg.

De tweede publicatie bevat een beperkt aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige BgZ-versie (2017). De aanleiding voor een nieuwe versie zijn de wensen en ervaringen van zorgpartijen zoals rondom de BgZ, zoals MedMij en VIPP. Daarnaast staat voor de onderliggende zibs een nieuwe publicatie gepland. De BgZ bestaat uit de gegevens die nodig zijn voor continuïteit van zorg. Steeds meer partijen implementeren de BgZ in hun systemen. Het beheer is bij Nictiz belegd.