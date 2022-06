Nictiz komt met uitbreiding van Labcodeset

De labcodes van de Nederlandse Labcodeset spelen een belangrijke rol in het verbeteren van laboratoriumwerk. Laboratoriumspecialisten kunnen elkaar beter begrijpen en gegevens verwerken tot betekenisvolle informatie in hun informatiesystemen. Dat heeft bovendien een positief effect op het hergebruik van gegevens en de efficiëntie, stelt Nictiz.

Uniform uitwisselen

De labcodes van de Nederlandse Labcodeset maken het mogelijk aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoeken uniform uit te wisselen. Door de toevoeging van ruim 250 nieuwe bepalingen komt het totale aantal gecodeerde laboratoriumbepalingen in de set nu op 6145.

De Nederlandse Labcodeset is bedoeld voor gebruik in alle klinische laboratoria en wordt inhoudelijk beheerd door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC). Het functioneel beheer en de publicaties zijn in handen van Nictiz. Deze drie organisaties hebben de set samen met het RIVM ontwikkeld.

Internationale terminologiestelsels

De set is volledig gebaseerd op drie internationale terminologiestelsels: LOINC, SNOMED en UCUM.

SNOMED is het internationale medische terminologiestelsel. Zorgverleners gebruiken de medische begrippen uit SNOMED om allerlei zorginformatie eenduidig vast te leggen.

UCUM is een codestelsel dat alle meeteenheden bevat die in de wetenschap, bouw, zakenwereld en de zorg gebruikt worden. UCUM-eenheden zijn bedoeld voor kwantitatieve bepalingen.

LOINC is een codestelsel dat als doel heeft concepten te standaardiseren van laboratoriumaanvragen, laboratoriumuitslagen en klinische begrippen. Het Regenstrief Instituut beheert LOINC. Tot de scope behoren laboratoriumobservaties en overige klinische observaties.

Over de Labcodeset

De Nederlandse Labcodeset is een door het ministerie van VWS erkende essentiële zorginformatiebouwsteen. Organisaties kunnen de Nederlandse Labcodeset verkennen in de Labcode browser van Nictiz en in deze lijst. Om de labcodeset te downloaden en te gebruiken, is een SNOMED-licentie nodig.

In 2019 werd de eerste versie van de Nederlandse Labcodeset uitgebracht. Daarmee werd het uniform uitwisselen van laboratoriumgegevens mogelijk gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van gegevens voor de bestrijding van infectieziekten en voor epidemiologisch onderzoek. In oktober 2020 kwam de tweede versie van de Labcodeset beschikbaar. Daarin werd het aantal beschikbare laboratoriumbepalingen (labcodes) uitgebreid naar 5.768.