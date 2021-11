Nictiz neemt NHG-tabellen op in Nationale Terminologieserver

Een terminologiestelsel is een overkoepelende term voor alle stelsels die terminologie bevatten (een lijst met termen uit een bepaald domein, waarbij de termen verwijzen naar een begrip). Met de opname van een terminologiestelsel in de Terminologieserver wil Nictiz ervoor zorgen dat softwareleveranciers tegen zo min mogelijk obstakels aanlopen om terminologiestelsels zoals NHG-24 ICPC of NHG-45 Diagnostische bepalingen in gebruik te nemen (of te updaten). Zo moet Eenheid van Taal binnen een organisatie eerder een feit worden, met alle voordelen van dien.

Terminologieserver biedt eenvoud

Elk terminologiestelsel wordt aangeboden in zijn eigen formaat en met een eigen publicatiefrequentie. Deze diversiteit kost softwareleveranciers veel tijd, geld en moeite om een terminologiestelsel beschikbaar te krijgen in de eigen systemen. Hiervoor is de NTS in het leven geroepen. In deze server wordt elk terminologiestelsel geconverteerd naar de FHIR-standaard van de internationale standaardenorganisatie HL7. FHIR is een HL7-standaard om digitaal gegevens uit te wisselen binnen en tussen zorginstellingen.

Met de toevoeging van een bijhorende FHIR API (application programming interface), hoeft een softwareleverancier voor zorgtoepassingen niet meer een apart importscript te schrijven. Nictiz zorgt er bovendien voor dat de terminologiestelsels up-to-date zijn, zodat een leverancier (bijvoorbeeld wekelijks) alle stelsels in de eigen systemen kan bijwerken. Release cycles bijhouden en bestanden downloaden wordt hierdoor overbodig.

Over de NTS

In nauwe samenwerking met softwareleveranciers, is sinds februari 2021 de Nationale Terminologieserver van Nictiz ‘live’ gegaan. Deze terminologieserver helpt softwareleveranciers en data scientists bij het up-to-date houden van nationale terminologiecontent zoals SNOMED en de Nederlandse Labcodeset.

De Nationale Terminologieserver is een FHIR-compatibele oplossing die internationale terminologieën en classificaties zoals SNOMED en LOINC, en de nationale terminologieën zoals de NHG-tabellen volgens de FHIR-specificaties beschikbaar maakt. Ga naar de pagina van de Nationale Terminologieserver voor meer informatie.

De NHG-tabellen zijn nu verkrijgbaar via:

NHG-website.

De Nationale Terminologieserver.