Nictiz vernieuwt informatiestandaard Acute Zorg

Op verzoek van zorgpartijen in de spoedzorg heeft Nictiz daarom de vorig jaar geïntroduceerde informatiestandaard Acute Zorg vernieuwd. De berichten Ambulanceoverdracht naar SEH en Retourbericht SEH naar Ambulance krijgen een upgrade. Zo sluiten ze beter aan op de behoeften, met verbetering van de patiëntveiligheid én kwaliteit van de informatieverstrekking tot doel.

“De stap naar versie 2.4.0 is belangrijk voor de efficiëntie en kwaliteit van de ambulancezorg”, aldus Anno van Dijken, Ambulancezorg Nederland. “De ambulanceoverdracht naar de SEH is meer gestructureerd met waardenlijsten in plaats van de tekstvelden uit de vorige versie. Ook wordt SNOMED CT geïntroduceerd voor eenduidige gegevensuitwisseling.”

Viertal vernieuwingen

De upgrade bevat onder meer:

Een uitbreiding op de elektronische overdracht voor ambulanceverpleegkundigen. In deze overdracht kunnen zij in de toekomst onder andere kiezen uit meerdere soorten ongevallen, ademhalings- en huidobservaties en intoxicaties.

Ambulanceverpleegkundigen kunnen aangeven of er wettelijke maatregelen van toepassing zijn voor zorg en dwang en verplichte ggz.

Met de nieuwe bestemmingsstatus Geannuleerd stelt de ambulanceverpleegkundige de SEH op de hoogte dat de patiënt niet langer naar hen toe komt. Daarmee worden onnodige voorbereidingen in het ziekenhuis voorkomen.

Op basis van de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen is het zogeheten retourbericht meegenomen: de terugkoppeling van SEH naar ambulance. De SEH retourneert gegevens zoals de inzetgegevens en de gestelde diagnose digitaal, nadat de ambulance daar de patiënt heeft geïntroduceerd. Deze gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de ambulancezorgverlening te verbeteren en het vergroten van de patiëntveiligheid. Kwam bijvoorbeeld de werkdiagnose van de ambulancezorgprofessionals overeen met de gestelde diagnose op de SEH?

Als de ICT-leveranciers de berichten hebben ingebouwd, dan kwalificeert Nictiz hun informatiesystemen voor de overdrachten. Hiervoor staat een kwalificatieomgeving bij Nictiz beschikbaar. Dit proces kan al worden gestart. Na kwalificatie kunnen de overdrachten geïmplementeerd worden in de praktijk.

Voorrang acute zorg

Nictiz introduceerde begin dit jaar Amigo (Aan de slag met informatiestandaarden GO!). Deze online implementatietool moet zorgaanbieders met vragen die zij hebben over gestandaardiseerde en veilige digitale gegevensuitwisseling. Aan de hand van het interoperabiliteitsmodel geeft Amigo! tips voor het implementeren van informatiestandaarden. De tool is als eerste beschikbaar voor het uitwisselen van overdrachtsberichten vanuit de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH).

Amigo! wordt in drie fasen opgeleverd. Allereerst voor het uitwisselen van overdrachtsberichten vanuit de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH). In de tweede fase volgen de overige 18 overdrachtsberichten van de acute Zorg, zoals de verwijzing van huisartsenpost naar SEH. In de derde en laatste fase worden andere zorgdomeinen in Amigo! opgenomen. De meerjarenagenda Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van VWS wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

Met spoed beschikbaar

In december 2020 ging het programma ‘Met spoed beschikbaar’ van start. Het helpt zorgverleners in de acute ofwel spoedzorg met digitale uitwisseling van gegevens. Doel van het programma is het versneld implementeren van de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts-huisartenpost-ambulancevoorziening-afdeling spoedeisende hulp’. In deze richtlijn staat welke informatie, door wie en op welk moment uitgewisseld moet worden om de spoedzorg voor patiënten te ondersteunen.

De nieuwe overdrachten staan op de pagina over de informatiestandaard Acute Zorg.