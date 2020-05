Nieuw beddensysteem voor capaciteitsplanning oogst kritiek

Tegenover de NOS verklaren een aantal artsen, die tevens IT-specialisten zijn, dat de uitrol van een nieuw systeem voor de (landelijke) capaciteitsplanning van ziekenhuisbedden niet nodig was. En al zeker niet de gedwongen uitrol op het hoogtepunt van de coronacrisis toen ziekenhuizen en met name IC’s en SEH’s overspoeld werden met COVID-19 patiënten.

Nieuw beddensysteem voldoet niet

Volgens het eindverslag van de proef die de afgelopen periode met het 2TWNTY4 systeem is uitgevoerd voldoet het nieuwe beddensysteem niet. Zo wordt ondermeer geconcludeerd dat het systeem “in crisistijd, wanneer snel moet worden op- en afgeschaald, in 2TWNTY4 niet de juiste data worden weergegeven omdat op die momenten het EPD niet snel genoeg aangepast kan worden.

Eerder werd al duidelijk dat systeem wel de bedden registreert, maar geen informatie over welke bedden daadwerkelijk bemand zijn of kunnen worden; de personele capaciteit dus. Dat schaadt de betrouwbaarheid van de informatie die uit het systeem gehaald wordt.

Een woordvoerder van het LCPS stelt in een reactie op de kritiek dat ook bij de oude systemen vragen handmatig moeten worden ingevoerd. “Bovendien gaat er ongelofelijk veel kostbare tijd verloren aan het bellen van artsen met andere ziekenhuizen om te checken of er een bed beschikbaar is.”

Onder druk ingevoerd

Ruud de Waal is intensiefst en voorzitter van het netwerk van medische informatiespecialisten in de zorg. Hij stelt dat veel zogenoemde IT-Artsen van mening waren dat een nieuw systeem niet nodig was. Veel hadden namelijk al een werkend capaciteitsplanningsysteem voor bedden. De administratie, het goed invullen en gebruiken van die systemen was alleen wat achteropgeraakt. Volgens de Waal zou een instructie om de bestaande systemen weer goed en volledig te gaan gebruiken voldoende geweest zijn. “Wij waren stomverbaasd. In plaats van de bestaande systemen te versterken kwamen ze met een nieuw systeem”, aldus de Waal.

Toch werd besloten om een proef met het nieuwe systeem in twee Brabantse ziekenhuizen op net zetten. Volgens de notulen van een vergadering van het Netwerk Acute Zorg Brabant werd daar toe besloten na “enorme druk vanuit landelijke sturing om iets terug te moeten doen voor de hulp die geboden is toen het in Brabant zo ontspoorde”, zo meldt de NOS.

Maasstad liet beddensysteem links liggen

Ook uit Rotterdam komt kritiek op het nieuwe beddensysteem. Het Maasstad Ziekenhuis besloot het nieuwe systeem links te laten liggen. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt: “Het is een illusie om te denken dat je met één druk op de knop real-time inzicht hebt. Een derde systeem kan, omdat er al twee werkende systemen zijn, ook voor meer onduidelijkheid zorgen over de beschikbare capaciteit.”

De twee werkende systemen die bedoeld worden zijn zorg-capaciteit.nl en NICE. Ziekenhuizen voeren hier capaciteitsinformatie in. Die gaat verder dan puur en alleen de beschikbare bedden. Ook de beschikbaarheid van personeel wordt vermeld. Het ministerie van VWS heeft tijdens de coronacrisis de informatie uit de twee systemen gebundeld binnen de gratis website ziekenhuisbedchecker.nl.

Voor het nieuwe beddensysteem dat onder de vlag van het LCPS uitgerold werd, is gekozen voor een systeem van 2TWNTY4. Die leverancier bood aan om haar oplossing tijdens de coronacrisis tijdelijk kosteloos beschikbaar te stellen. Ziekenhuizen zijn na die periode vrij om het systeem, tegen betaling, te blijven gebruiken of het weer te ontmantelen.