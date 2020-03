Nieuw dataplatform voor noodhulpdiensten

Gecombineerd met een monitor voor vitale functies en een webbased data dashboard worden klinische gegevens door de noodhulpdiensten vastgelegd en verzonden. De zorgverleners in het ziekenhuis kunnen zo direct de vitale functies van een patiënt bekijken om te bepalen welke actie ondernomen moet worden als de patiënt in het ziekenhuis arriveert.

Veranderende rol noodhulpdiensten

Vergeleken met vroeger is de rol van noodhulpdiensten drastisch veranderd. Zij hebben nu zowel klinische als operationele uitdagingen bij het helpen van patiënten. De voortschrijdende technologie maakt die uitdagingen, zoals het flexibel verzamelen van gegevens, nog groter. Daarbij komt dat noodhulpverleners vaak in onvoorspelbare en ongecontroleerde omstandigheden moeten werken.

Monitors en defibrillators zijn doorgaans groot en zwaar en het verzamelen van data gebeurt vaak nog handmatig en achteraf. De komst van geautomatiseerde, compactere apparatuur die voorzien is van betrouwbare communicatiemogelijkheden helpt noodhulpverleners om zorg dichter bij huis verlenen. Dat voorkomt onnodig vervoer en biedt de mogelijkheid voor het toewijzen van betere middelen.

Betere middelen voor hulpverleners

“Noodhulpverleners hebben een betere toegang nodig tot data en middelen, zodat ze zich beter kunnen aanpassen en over de informatie beschikken die ze nodig hebben om levens te redden”, stelt Murk Westerterp, Head of Connected Care bij Philips Benelux.

“Bij noodhulpverlening gaat het niet meer alleen om reanimatie. Er komen steeds meer gevallen van cardiovasculaire aandoeningen en comorbiditeit bij. Bovendien hebben we te maken met een bevolking die snel vergrijst. Noodhulpverleners hebben daarom een betere toegang nodig tot data en middelen, zodat ze zich beter kunnen aanpassen en over de informatie beschikken die ze nodig hebben om levens te redden”, zo voegt hij daaraan toe.

Samenwerking in VK

De Intellispace Corsium-oplossing wordt in Europa al, op kleine schaal, gebruikt. Zo startte in oktober 2019 een samenwerking aan met Air Ambulance Kent Surrey Sussex (AAKSS). Daar wordt deze oplossing gebruikt door hulpverleners van de Traumahelikopter. Zij kunnen hiermee medische informatie over de patiënt ter plekke via een livestream naar het ziekenhuis te sturen.

Philips gaat deze oplossing nu ook in de VS lanceren. Met deze oplossingen kunnen levensbedreigende aandoeningen door zorgverleners op afstand herkend worden. Zo kan de hulp die zorgverleners op locatie moeten bieden verbeterd worden. Daarnaast kan zo ook de zorg die in het ziekenhuis verleend moet worden beter afgestemd worden op de fysiologie buiten het ziekenhuis.

Philips werkt sinds enige tijd ook samen met de Amerikaanse Hartstichting voor de inzet en uitrol van het Connected Pulse-programma. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een end-to-end oplossing waarbij voorlichtingsprogramma’s worden gecombineerd om mensen bewuster te maken van reanimatie, het gebruik van openbaar beschikbare AED’s en nieuwe technologieën.