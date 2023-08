Nieuw Diabeter Centrum Amsterdam gaat voor hightech zorg  

Het behandelcentrum in Amsterdam is niet het eerste Diabeter Centrum, want Diabeter heeft al sinds 2006 gespecialiseerde behandelcentra voor kinderen en volwassenen met type 1 of erfelijke vormen van diabetes in Rotterdam, Schiphol, Groningen, Eindhoven en Deventer. De patiënten van Schiphol gaan over naar Diabeter Centrum Amsterdam.

Vanuit klinisch oogpunt opereren alle Diabeter-centra onafhankelijk, maar ze profiteren allemaal van de schaal, infrastructuur en expertise van moederbedrijf Medtronic, de wereldleider op het gebied van gezondheidstechnologie. Medtronic werkt samen met gezondheidssystemen en diabeteszorgcentra om het model van diabeteszorg in Nederland en internationaal te transformeren.

Hoogstaande zorg op afstand

Het Diabeter Centrum Amsterdam komt voort uit een gezamenlijke inspanning tussen Amsterdam UMC en Diabeter, met als doel gespecialiseerde zorg te bieden aan patiënten met type 1 diabetes en erfelijke vormen van diabetes. Dit initiatief integreert persoonlijke aandacht, geavanceerde behandelingstechnieken en wetenschappelijk onderzoek om een betekenisvol en gezond leven voor diabetespatiënten mogelijk te maken. Met een sterke focus op de juiste zorg op de juiste plaats, zal het centrum niet alleen fysieke consulten aanbieden, maar ook zorg op afstand, waardoor patiënten nauwlettend kunnen worden gemonitord en behandeld op basis van hun individuele behoeften.

Diabeter Centrum stimuleert zelfmanagement

Patiënten die te maken hebben met type 1 diabetes of erfelijke vormen van diabetes ervaren vaak de noodzaak om zelf de regie over hun zorg te voeren. Het Diabeter Centrum Amsterdam heeft als doel om aan deze behoefte te voldoen, door een naadloze zorgverlening te bieden die nauw aansluit bij de persoonlijke situatie van elke patiënt. Het geavanceerde zorgmodel van Diabeter, dat bewezen impact heeft op de resultaten van patiënten en de efficiëntie van behandelingen, maakt het tot een waardevolle partner voor Amsterdam UMC.

Erik Serné, internist-vasculaire geneeskunde/diabetologie bij Amsterdam UMC en medisch directeur van Diabeter Centrum Amsterdam, benadrukt het potentieel van het Diabeter-zorgmodel voor het verbeteren van de gezondheid van mensen en het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.

Data voor onderzoek

Het Diabeter Centrum Amsterdam fungeert als een gespecialiseerd expertisecentrum voor de regio. Door de samenwerking tussen Amsterdam UMC en Diabeter kunnen beide organisaties profiteren van elkaars expertise. Peter van Delft, algemeen directeur van Diabeter Centrum Amsterdam, onderstreept het belang van deze samenwerking, waarbij Diabeter data ter beschikking stelt voor wetenschappelijk onderzoek door Amsterdam UMC. De locatiekeuze voor Het Slotervaart, met zijn centrale ligging en goede bereikbaarheid, onderstreept het streven naar toegankelijke zorg voor een brede groep patiënten.

Insulinepomp met sensor

Een voorbeeld van de geavanceerde technologie die in het Diabeter Centrum Amsterdam zal worden gebruikt, in navolging van de andere centra, zijn sensors. Een insulinepomp zorgt al voor een betere regeling en aanpassing van de behandeling van diabetespatiënten aan trends, maar het blijkt dat de toevoeging van een continue glucosesensor zorg voor een nog betere behandeling. Deze sensor meet, gewoon thuis, om de paar minuten de glucosewaarde in het onderhuidse vet.

Deze technologische innovatie markeert een sprong voorwaarts in de behandeling van diabetes. Door gebruik te maken van continue glucosesensoren en geautomatiseerde insuline-afgiftesystemen kan de alvleesklierfunctie beter worden nagebootst, waardoor de bloedglucosewaarden nauwkeuriger kunnen worden gereguleerd. Dit resulteert in een betere kwaliteit van leven voor patiënten. De sensor is volgens betrokkenen nog niet volledig automatisch, zoals bijvoorbeeld bij een kunstmatige alvleesklier, maar de wetenschappers zijn op weg om dit doel te bereiken.

Het bijzondere van de diabetercentra is dat kennis en kunde rond een bepaalde ziekte wordt gecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd grootschalig wordt ingezet op thuismonitoring, passende zorg en zoveel mogelijk autonomie en zelfmanagement. De centra hebben wat dat betreft een sterk zorgconcept, dat zonder meer een sterk voorbeeld is van de richting waarin de zorg, volgens het IZA, naar moet worden getransformeerd.