Nieuw draadloos en draagbaar echografie apparaat

Met het draagbare, draadloze apparaat kunnen artsen op een efficiënte manier heldere hart- en vaatbeelden maken en bekijken. Zo kan eenvoudig het hele lichaam worden gescand en kunnen er veilig afbeeldingen worden gemaakt. Omdat het nieuwe echografie apparaat handzaam is, kunnen de traditionele radiologische hulpmiddelen achterwege blijven. Dit scheelt tijd en past makkelijker in een consult. Doordat er sneller duidelijkheid is, kunnen eventuele ingrepen worden bespoedigd.

Echografie apparaat met abonnement

Bovendien hebben artsen met Vscan Air + Digital Tools toegang tot abonnementen die hen verbinden met een reeks oplossingen. GE HealthCare heeft deze ontworpen om het werkproces in het ziekenhuis te verbeteren met functies voor het veilig beheren van beeld en apparatuur. Ook draagt het bij aan een veilige samenwerking.

Mobiele en draagbare echografie-oplossingen zijn erg gewild. Zo heeft Philips eind vorig jaar de lancering van een volgende generatie echografie apparaten. Dat ging om de nieuwe Compact 5000 Series. Ook dit innovatieve apparaat is ontworpen met het oog op draagbaarheid en veelzijdigheid, zonder afbreuk te doen aan de beeldkwaliteit of prestaties.

Het innovatieve mobiele echografie apparaat werd eind november gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA). Doordat het systeem mobiel is, kan het gedeeld worden gebruikt binnen verschillende specialismen zoals hart- en vaatziekten, verloskunde en gynaecologie, point-of-care en algemene beeldvorming.

Postzegelformaat

Om medische echo’s te maken heb je gemiddeld genomen relatief grote apparaten nodig. En ook de onderzoekers van de technische universiteit MIT in de Verenigde Staten onderzoeken of echografie kan worden vereenvoudigd door het inzetten van minuscule apparatuur. Dat is ze inmiddels gelukt door een echosticker te ontwikkelen op postzegelformaat van twee bij twee centimeter.

In sommige gevallen is het bijvoorbeeld nodig om langere tijd achtereen echo’s te maken, bijvoorbeeld om de longfunctie of de bloeddoorstroming te monitoren. In dat geval is een mobiele oplossing in de vorm van een slimme echosticker ideaal.