Nieuw EPD Bravis verlaagt registratielast zorgprofessionals

Aan de implementatie van het nieuwe EPD is ruim negen maanden gewerkt. Met de standaard content versie kunnen patiënten gemakkelijker online afspraken maken en uitslagen inzien. Voor de medewerkers van het ziekenhuis betekent het nieuwe EPD een verlichting van de registratielast. Daardoor zijn zij minder tijd kwijt aan administratieve taken en houden ze dus meer tijd over voor de patiënt.

“Patiënten en medewerkers staan in de Bravis-visie 2030 ‘Het nieuwe Bravis’ centraal. Voor onze patiënten is het belangrijk dat onze zorg waarde toevoegt en, indien mogelijk, dichtbij geleverd wordt. Voor onze medewerkers is het belangrijk dat zij uniform registreren, waardoor de registratielast vermindert en zij hun zorg doelmatiger kunnen verlenen. Ook willen wij de gegevensuitwisseling met andere partijen – collega ziekenhuizen, huisartsen en natuurlijk de patiënten zelf – makkelijker laten verlopen”, vertelt Bravis bestuurslid Albert-Jan Mante.

Meer regie, lagere registratielast

De standaard content versie van het nieuwe EPD is uitgerust met alle denkbare opties en functies voor een zo optimaal en toekomstbestendig functionerend Elektronisch Patiënt Dossier. Denk daarbij behalve aan de standaard methoden voor verslaglegging ook aan complete order-workflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, ingebouwde richtlijnen, beslisondersteuning, multimedia, widgets en koppelingen om (verplichte) aanleveringen te realiseren.

Een van de onderdelen van het nieuwe EPD is een oplossing die het gehele proces rondom de bloedbank stroomlijnt. Dus niet alleen de aanvraag en ontvangstregistratie, maar ook het koppelen van bloedproducten aan patiënten, de uitgifteregistratie inclusief track and trace, het toedienen van bloedproducten én het registreren van eventuele transfusiereacties.

Voor de zorgprofessionals levert het nieuwe EPD een vermindering van de registratielast op. Een voorbeeld daarvan is de consultregistratie. Die zorgt ervoor, in combinatie met de Golden Label Method (GLM), dat artsen hun (verplichte) registraties op een natuurlijke manier vastleggen. “Ik hoop dat dit vooral structuur gaat opleveren. Bij een patiënt die je voor het eerst ziet, bijvoorbeeld, kan je heel gestructureerd door alle klachten heen navigeren. En achter de schermen lopen alle orders automatisch mee die je anders handmatig zou moeten uitzetten”, vertelt Casper Kammeijer, MIO en gynaecoloog in Bravis ziekenhuis.