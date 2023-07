Dwarslaesiepatiënt kan met nieuw exoskelet zonder krukken lopen

Project MARCH bestaat uit een team van 27 studenten gelieerd aan de TU Delft, die zich een jaar lang vrijwillig fulltime inzetten om een exoskelet te ontwikkelen voor mensen met een dwarslaesie. Met dit exoskelet, een gemotoriseerd robotisch pak, kan iemand met een dwarslaesie weer opstaan en lopen. In juli 2023 werd de nieuwste versie, March 8, van dit unieke ontwerp gepresenteerd. De vaste dwarslaesiepiloot van het team, Koen van Zeeland, liet tijdens een demonstratie zien wat er zoal mogelijk is met het splinternieuwe exoskelet.

Handsfree besturen exoskelet

Dankzij een toepassing met EEG was het in 2022 voor de tester van het exoskelet al mogelijk om te starten met lopen met robotondersteuning door er simpelweg aan te denken. Koen, in het dagelijks leven uitvoerder bij Circet, heeft een dwarslaesie en helpt het design team met het verbeteren van dit exoskelet. Starten met lopen lukte hem vorig jaar al goed door breinsignalen te geven, maar stoppen bleek net wat ingewikkelder.

Met de nieuwe versie lukt dit nu ook dankzij een verbeterde ruisonderdrukking van de hersenactiviteit, die tijdens het lopen wordt gegenereerd. Door die slimme ingreep lukt het Koen nu om eigenhandig te stoppen met lopen via EEG. De focus van het huidige team was om een stap te zetten naar het volledig handsfree kunnen besturen van exoskeletten. Door interferentie uit het signaal te verwijderen, is het EEG van de MARCH VIII in ieder geval nog betrouwbaarder en toekomstbestendiger. Zo’n hersencomputerinterface opent absoluut weer de nodige deuren voor een totale handsfree-ervaring.

Natuurlijker looppatroon

Een andere innovatie zijn de toegevoegde torque-sensoren, die zorgen voor een natuurlijker looppatroon van de piloot en daarmee voor meer bewegingsvrijheid. Deze verbetering heeft het studententeam kunnen realiseren door verbeterde mechanica en software. Koen kon dankzij dit verfijndere exoskelet dus dit keer zelfs zonder krukken lopen. Een veelbelovende ontwikkeling, want het is natuurlijk fijn als je tijdens het lopen de handen vrij hebt. Het team van het March-project start, na deze succesvolle demonstratie met dwarslaesiepiloot Koen, nu met het bouwen, produceren en het verder testen van deze baanbrekende innovatie.