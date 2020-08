Nieuw exoskelet voor mensen met dwarslaesie ontwikkeld

Oorspronkelijk zouden 18 teams van over de hele wereld deelnemen in de zogenoemde ‘Powered Exoskeleton Race’. Het coronavirus gooide echter ook voor dit evenement roet in het eten. Daardoor kunnen de Bionische Spelen niet in hun oorspronkelijke vorm plaatsvinden en zijn ze omgedoopt tot een virtuele wedstrijd. Die wordt op een nog nader te bepalen datum gehouden. Het team van Project MARCH wil desondanks aantonen dat piloot Sjaan alle zes de uitdagingen met behulp van het exoskelet kan overwinnen.

Exoskelet overwint zes uitdagingen

De zes obstakels komen voort uit de Cybathlon wedstrijd waar Project MARCH aan deelneemt. Tijdens die wedstrijd, ook wel de Bionische Spelen genoemd, nemen mensen met een fysieke beperking het tegen elkaar op om alledaagse obstakels met behulp van technische ondersteuning te trotseren. In totaal zijn er zes disciplines en de teams bestaan uit een piloot en een ontwikkelaar van de technologische ondersteuning.

Sit and Stand: De piloot moet zitten en opstaan, vervolgens bij de tafel met één hand de bekers opstapelen. Balans houden op twee krukken is lastig, laat staan op één! In het dagelijkse leven is dit nodig om bijvoorbeeld iets uit het keukenkastje te pakken.

Slalom: In het dagelijkse leven is het noodzakelijk om statische of bewegende obstakels te kunnen ontwijken om botsingen te voorkomen.

Rough Terrain: Zonder dat je het doorhebt moet je vaak over allerlei oneven verhogingen heenstappen. Als je bijvoorbeeld over een bospad loopt, moet je kunnen anticiperen op allerlei stenen en wortels van bomen.

Stairs: Een welbekend obstakel voor iemand in een rolstoel. Zonder lift is de desbetreffende locatie in een rolstoel onbereikbaar.

Tilted path: Bij natuurpaden is vrijwel nooit het geval dat het pad volledig recht loopt. Vandaar dat de piloot hier wordt uitgedaagd om over een helling te lopen die schuin is loodrecht op de richting van lopen. Bovendien daagt het kunstgras het exoskelet uit om ook op verschillende ondergronden werkzaam te zijn.

Ramp and door: Het opkomen van een hele steile helling met een rolstoel is geen makkie. Bovendien is het openen van een deur ook vaak lastig als die niet in de looprichting geopend kan worden.

Hoewel Sjaan het nog altijd fantastisch vindt dat ze dankzij de vijfde versie van het exoskelet naast staan en lopen nu ook een trap kan op- en aflopen, zijn in haar ogen de gezondheidsvoordelen nog belangrijker. Door te staan en te lopen krijgt ze meer lucht binnen en wordt de huid waar ze op zit sterker omdat hier niet meer continu druk op wordt uitgeoefend.

Innovatie gaat door

De intelligente lockdown en andere beperkingen als gevolg van de coronacrisis was ook het team van Project MARCH genoodzaakt om thuis te werken. Op het moment dat de maatregelen versoepelden en het mogelijk werd weer op een redelijk normale manier (samen) te werken werd snel een nieuwe, geschikte, werkplek gevonden. Het enthousiasme en doorzettingsvermogen van het team zorgden ervoor dat er niet werd opgegeven.

De coronacrisis heeft de innovatie niet plat gelegd. In tegendeel, er werden ook in deze periode grote stappen gezet waardoor het vijfde prototype van het MARCH-exoskelet, net als zijn voorganger een jaar geleden, volgens planning deze zomer onthuld kan worden.

“Ik vind het fantastisch samen te werken met een jong enthousiast en gedreven team aan de innovatie van het exoskelet, met als doel om in de toekomst mensen met een dwarslaesie telkens een stukje meer onafhankelijkheid te kunnen bieden”, zo vertelt piloot Sjaan.