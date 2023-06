Nieuw Funxlab: meer plezier in zorgtechnologie

Eén van de grootste uitdagingen in de zorg is het tekort aan personeel terwijl de zorgvraag toeneemt. Daarom wil mProve, het innovatieve netwerk van zeven topklinische ziekenhuizen, de druk op zorgprofessionals verminderen. Het Funxlab gaat daarbij helpen, want de mProve ziekenhuizen wisselen hier ervaringen uit met innovaties die zorgverleners helpen om effectiever, efficiënter en met meer plezier te werken.

Pragmatische zorgtechnologie

Jos Knaapen, programmamanager van het mProve Funxlab, licht het doel van het nieuwe lab toe: “Het gaat om technologie met een functie én met de funfactor. We zullen anders moeten gaan werken om ervoor te zorgen dat iedereen een beroep kan blijven doen op de zorg en om de sector aantrekkelijk te houden als werkplek.”

mProve is het innovatieve netwerk van zeven topklinische ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Máxima MC, Noordwest Ziekenhuisgroep, Rijnstate en Zuyderland. Samen hebben ze het Funxlab opgericht om werkende technologische innovaties samen door te ontwikkelen. Voorbeelden zijn automatisering zoals technologie die administratieve taken overneemt of een bloeddrukmeter die direct gekoppeld kan worden aan het EPD.

Funxlab: opschalen wat werkt

Alles wat in de praktijk goed werkt, wordt via Funxlab verder uitgerold en opgeschaald in de deelnemende ziekenhuizen. Ook is er actieve scouting in de markt om technologie die op het punt van doorbreken staat, snel te kunnen adopteren en samen in te kopen.

Wim van Harten, die sinds maart 2022 voorzitter is van het ziekenhuisnetwerk mProve, vertelt: “Kernactiviteiten binnen mProve zijn kennisdelen en gezamenlijk investeren in innovatie. Arbeidsbesparende technologie is vanwege de complexiteit, de benodigde denkkracht en investeringen bij uitstek een thema waar we dankzij onze samenwerking de hoognodige versnelling aan kunnen geven. Kernactiviteiten binnen mProve zijn kennisdelen en gezamenlijk investeren in innovatie. Arbeidsbesparende technologie is vanwege de complexiteit, de benodigde denkkracht en investeringen bij uitstek een thema waar we dankzij onze samenwerking, nu ook via het Funxlab, de hoognodige versnelling aan kunnen geven.”