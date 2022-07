Nieuw in Kennisbank: elektronisch toegangsbeheer

Begin juli 2022 werd ook al de module ‘digitale ondersteuning bij dagstructuur’ toegevoegd aan de kennisbank en nu is er dus ook belangrijke info over elektronisch toegangsbeheer te vinden. In de praktijk wordt elektronisch toegangsbeheer als een extra keuze toegevoegd aan een abonnement op de dienst personenalarmering. Thuiszorgorganisaties bieden de dienst personenalarmering vaak aan, maar deze staat los van de thuiszorg zelf. Het is een (semi-)commercieel aanbod, waarin het elektronisch toegangsbeheer wordt meegenomen.



De omschrijving van betreffende toegangstechnologie is onlangs toegevoegd aan de Kennisbank Digitale Zorg van kennisorganisatie Vilans. De snel uitdijende kennisbank Zorg ging in mei 2022 live en deelt onafhankelijke informatie over verschillende typen zorgtechnologie, de kosten en baten en bij wie deze terechtkomen

Personenalarmering

Elektronisch toegangsbeheer is niet alleen nuttig voor geplande zorg maar ook voor noodsituaties. Het beheer kan op verschillende manieren worden ingevuld. Er zijn bijvoorbeeld elektromagnetische sloten ofwel slimme sloten die de zorgverlener of cliënt via een pasje, tag of app bedient. De bevoegdheden omtrent de toegang kunnen per zorgorganisatie en gebruiker ingesteld worden per deur, dag en periode.



Een andere optie is een elektronisch sleutelkluisje aan de buitenzijde van de woning waarin de sleutel van de deur zit. Het kluisje kun je met een pasje of tag openen of op afstand met een app. Ook hier kunnen de bevoegdheden op maat worden geregeld.

Elektronisch toegangsbeheer & privacy

In de nieuwe toevoeging elektronisch toegangsbeheer in de kennisbank staat alle info over de technologische mogelijkheden, maar ook over de kosten en baten van zo’n systeem. Een elektromagnetisch slot of kluisje geven de gebruiker bijvoorbeeld een groot gevoel van privacy. Het werkt snel en efficiënt voor zorgmedewerkers en kan via meerdere zorgorganisaties goed worden opgeschaald. Een nadeel is dat zo’n systeem niet goedkoop is. Er zijn initiële investeringen nodig voor het installeren van hardware, software en training. Ook goede randvoorwaarden zoals internetverbindingen, smartphones en het onderhoud brengen kosten met zich mee. Meer info vind je op de website van Vilans.