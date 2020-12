Nieuw LHV-Ledenplein voor discussie en informatie

LHV-leden zijn automatisch ook lid van HAweb, waar het nieuwe ledenplein is ondergebracht. Dit betekent onder andere dat het LHV-Ledenplein voor het grootste deel hetzelfde werkt als het ledenforum en andere groepen waar huisartsen lid van zijn. Binnen het nieuwe online platform verzamelt de LHV reacties met als doel dat er een landelijk beeld ontstaat. Binnen de eigen kring of regio wordt daarnaast gesproken over eigen specifieke invulling, koers en keuzes.

Het nieuwe LHV-Ledenplein

Het eerste onderwerp op het nieuwe LHV-Ledenplein is MOVE, het project voor de modernisering van de LHV. Met de ervaringen die hiermee opgedaan worden, zal het ledenplein in de toekomst verder uitgebreid worden. Via de MOVE-map op het platform krijgen leden toegang tot thema’s. Die kunnen overigens ook via het discussieplein op het platform benaderd worden. Binnen de thema’s vinden leden informatie zoals presentaties en documenten. Daarnaast kunnen leden hier een discussie starten of aanhaken op lopende discussies.

Het discussieplein is direct vanuit het blauwe deel van de startpagina te bereiken. Thema’s waarover leden kunnen meediscussiëren worden weergegeven in de blauwe blokken. Elk thema beschikt over een ‘startpagina’ waarop kort beschreven staat wat het thema is. Op die thema-pagina staat ook verwijzingen naar achtergrond documenten en websites.

Deelnemen aan discussies

Binnen elk thema staan ook alle discussies waar leden, als ze dat willen, aan deel kunnen nemen. Meediscussiëren door een reactie te geven kan via de ‘reageer’ optie in de betreffende discussie. Een lid die zelf een discussie start vult behalve het onderwerp en zijn reactie ook enkele vragen in. Die informatie wordt gebruikt om andere huisartsen die in een discussie willen aanhaken van wat voorinformatie te voorzien.

Zoals reeds vermeld, hebben alle LHV-leden toegang tot het ledenplein. Bureaumedewerkers kunnen meelezen maar nemen geen actief deel aan discussies. Een uitzondering daarop geldt voor medewerkers van de werkgroep MOVE. Zij kunnen binnen hun onderwerp wel reageren en meediscussiëren.

Deze zomer startte de LHV een samenwerking met WaarneemApp. Doel hiervan was het onderling uitwisselen van waarnemingen makkelijker te maken en zo ook één plek te creëren voor alle waarnemingen.