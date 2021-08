Nieuw netwerk moet ambities UMCG ondersteunen

De nieuwe netwerkinfrastructuur moet de ambities van het Groningse UMCG ondersteunen om zijn positie als toonaangevend academisch ziekenhuis verder uit te bouwen. Daarnaast moeten het medisch personeel, patiënten en bezoekers hiermee kunnen vertrouwen op een snel en veilig netwerk, zo valt te lezen in een persbericht van Aruba.

Flexibiliteit, inzicht

De hele architectuur is gebaseerd op het platform Aruba CX en omvat zowel Aruba Central als Clearpass. Aruba CX moet het UMCG meer flexibiliteit en inzicht geven, aangezien het platform veel AI- en machine-learning technologieën ondersteunt.

De eerste implementatie is gericht op het campusnetwerk – om alle locaties van het academische ziekenhuis met elkaar te verbinden. In de toekomst wordt Aruba ook geïntroduceerd in UMCG’s eigen datacenteromgeving. De eerste implementatie gaat van start in de zomer van 2021 en moet achttien maanden later zijn afgerond. Parallel hieraan migreert het UMCG ook zijn WLAN-omgeving naar een volledig WiFi 6-netwerk op basis van Aruba-technologie.

“Wij zijn momenteel het eerste academisch ziekenhuis in Nederland dat deze oplossing implementeert”, vertelt Henk Bultje, Hoofd infra en Diensten en Hans Koning Teammanager Netwerkbeheer van het UMCG. “De technologie van Aruba past precies binnen onze plannen .”

Ambities UMCG

De keuze voor het Aruba CX switching platform in combinatie met Aruba Central management vanuit de Cloud, biedt het UMCG volgens Frank Snellaars, Sales Specialist Healthcare (Cure) bij Aruba, een netwerkinfrastructuur die bijdraagt aan de ambitieuze doelstellingen die het UMCG heeft uitgesproken op gebieden als wetenschap, duurzaamheid en zorg.

Het UMCG is een van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 12.000 medewerkers werken samen aan zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs met als gemeenschappelijke doelstelling: samen verleggen we grenzen voor een duurzame toekomst van gezondheid.