Nieuw online loopbaanplatform van Utrechtzorg

Jouwzorgbaan.nl is de opvolger van Utrechtzorgt.nl. Naast een nieuwe naam is het loopbaanplatform ook voorzien van een nieuwe look-and-feel en in een geheel nieuw jasje gestoken, compleet met een nieuw logo. Utrechtzorg wil via het platform iedereen die geïnteresseerd is in werken en leren in zorg en welzijn up-to-date over alle kansen en mogelijkheden die er in deze mooie sector zijn.

Loopbaanplatform voor de zorg

Met jouwzorgbaan.nl wil Utrechtzorg de ambitie waarmaken om een loopbaanplatform te bieden waar iedereen die in de regio Midden-Nederland op zoek is naar een baan in de zorg de benodigde informatie én inspiratie kan vinden. Dat wordt onder andere gedaan met behulp van inspirerende verhalen en (online) events zoals netwerkcafés en Meet & Greets met zorg- en welzijnsorganisaties.

Daarnaast biedt het nieuwe loopbaanplatform ook een keuzehulp om doelgroepen op weg te helpen de juiste informatie en inspiratie te vinden. Alle doelgroepen, van schoolverlater tot zij-instromer of herintreder, vinden nu nog beter hun weg op het loopbaanplatform en de sector zorg en welzijn. De vertrouwde ‘Ik Zorg Shop’ is ook op de nieuwe website weer van de partij.

Mogelijkheden voor werkgevers

Voor de deelnemende organisaties van Utrechtzorg werkgevers biedt jouwzorgbaan.nl ook voldoende mogelijkheden. Zij kunnen gratis en onbeperkt vacatures plaatsen op het platform. Werkgevers kunnen op jouwzorgbaan.nl daarnaast ook gebruik maken van nieuwe mogelijkheden om een eigen, zogenoemde werkgeverspagina te laten zien wat het werken bij die organisatie zo bijzonder maakt. Ook de rapportages met statistieken van vacatures die via het platform gedeeld kunnen worden, zijn technisch verbeterd en uitgebreid.

Voor iedereen die op zoek is naar een job in de zorg, is binnen het nieuwe platform gezorgd dat vacatures in de regio Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi & Vecht nog beter vindbaar zijn.