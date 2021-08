Nieuw prostaatkankeronderzoek in het Ommelander

De scans die voor het prostaatkankeronderzoek gemaakt worden in het Ommelander worden voor de urologen en radiologen samen bekeken en beoordeeld. “De techniek die we sinds april gebruiken heet een ‘fusiebiopt’ met behulp van een echo/MRI”, vertelt uroloog Marieke Weesepoel.

“Het mooie van het vak radiologie is dat je altijd met andere specialismen samenwerkt. We zitten niet alleen achter de computer om ‘plaatjes’ te beoordelen. We bespreken ook met andere specialisten wat we zien en hoe we de patiënt het beste kunnen onderzoeken en behandelen. Dat is waar het uiteindelijk om draait”, voegt radioloog Remco de Cuijper daar aan toe.

Prostaatkankeronderzoek met echo en MRI

Bij de nieuwe onderzoeksmethode voor het opsporen van prostaatkanker wordt gebruik gemaakt van een echo-apparaat dat digitaal gekoppeld wordt aan een MRI. Op de MRI-scan zijn eventuele verdachte plekken in de prostaat veel nauwkeuriger te zien dan op een echo. De echo is echter onmisbaar voor het proces dat daarna volgt. “Als radioloog teken ik als het ware de route uit op de MRI-beelden. De uroloog kan daarmee vervolgens met de echo heel precies naar de juiste plek navigeren om het biopt te nemen”, aldus Weesepoel.

Dankzij deze gecombineerde techniek is de kans dat het genomen biopt een resultaat oplevert veel groter dan dat het geval is bij de steekproefsgewijze biopten zoals die voorheen genomen werden. Voor de patiënt betekent dit dat hij meer zekerheid krijgt over zijn gezondheidssituatie. Daarnaast is de kans dat de relatief onprettige behandeling die het nemen van een biopt toch vaak is, opnieuw gedaan moet worden.

Eerder starten met behandeling

Het sneller kunnen opsporen van prostaatkanker via deze nieuwe methode betekent automatisch ook dat eerder gestart kan worden met de behandeling ervan. Daarvoor werken de urologen en radiologen ook nauw samen met andere specialisten zoals de oncologen en radiotherapeuten.

“Dit doen we niet alleen in ons eigen ziekenhuis. Het Ommelander Ziekenhuis is namelijk aangesloten bij het Prostaat Centrum Nederland. In dit samenwerkingsverband werken specialisten van verschillende ziekenhuizen samen. Zo kunnen we de patiënten de beste behandeling geven. Waar het kan dichtbij en wanneer het nodig is verder weg”, besluit Weesepoel.

De methode voor prostaatkankeronderzoek zoals die in het Ommelander ziekenhuis is niet de enige nieuwe ontwikkeling op dit gebied. Vorig jaar startte het Reinier Haga Prostaatkankercentrum met het nemen van zogenoemde robotgeleide MRI prostaat-biopten. Daarbij worden de biopten door een Robot Biopteur nauwkeuriger en met minder pijn afgenomen.