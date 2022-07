Nieuwbouw Radboud voorzien van slimste zorgtechnologie

De eenpersoonskamers en slimme technologieën in de nieuwbouw (gebouw A) geven patiënten veel vrijheid en ontlasten de zorgmedewerkers. De inrichting stimuleert zowel binnen als buiten de kamer het herstel van de patiënt: het brengt rust waar nodig en daagt uit waar dat kan. In het nieuwe gebouw wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de aller slimste zorgtechnologie.



Mark Janssen, lid Raad van Bestuur, portefeuille Bouw: “Het Radboudumc biedt specialistische en hoog-complexe zorg, waarbij onderzoek en onderwijs een cruciale rol spelen. Kijkend naar de toekomst zien wij de zorgvraag veranderen en is de rol van technologie en innovatie nog belangrijker. Ons umc, met al mijn collega’s, zal met deze nieuwbouw en de manier waarop het is ontworpen klaar zijn om met deze veranderingen de komende jaren om te gaan én er ook richting aan te geven.”

Slimme domotica en digitaal naambord

Radboudumc zet in de volle breedte in op high tech. Een goed voorbeeld zijn de onlangs geopende hypermoderne NICU’s. Maar ook op de verpleegafdelingen is er innovatie. Op de nieuwe verpleegafdelingen hebben patiënten bijvoorbeeld beschikking over de slimme domotica, waarmee ze zelfs liggend in bed, veel autonomie hebben. Op de eenpersoonskamer is namelijk altijd een tablet aanwezig, waarmee hij of zij de gordijnen, temperatuur en de positie van het bed zelf kan bepalen. Iedere kamer is uitgerust met sensoren, track en trace mogelijkheden en een digitaal naambordje op de deur. Zo’n digitaal bordje geeft een zorgverlener nuttige info over de patiënt, bijvoorbeeld of er beschermende kleding nodig is. Verpleegkundigen kunnen op het digitale deurbord aangeven dat ze bezig zijn met wondverzorging of een andere taak, zodat er niemand onverwacht binnenkomt lopen. Ook de patiënt kan zaken op het bordje zetten, bijvoorbeeld als hij of zij even niet gestoord wil worden.

Continu monitoren

Een andere slimme toepassing van zorgtechnologie in Radboud is een polsarmband ofwel een wearable, die een patiënt 24/7 kan monitoren. Deze Visi Mobile meet voortdurend de belangrijkste lichaamsfuncties van een patiënt. Na bijna 5 jaar van proefdraaien en wetenschappelijk onderzoek gaat Radboudumc deze polsmonitor, ongeveer gelijktijdig met de opening van de nieuwbouw, nu op 7 afdelingen en 117 bedden inzetten ter verbetering van de patiëntveiligheid. Onderzoek toont aan dat dankzij de polsmonitor en het op tijd signaleren van achteruitgang bij de patiënt, er 32% minder ongeplande IC-opnames zijn.

Zorgtechnologie optimaliseren

Er is kortom een zeer brede waaier aan digitale voorzieningen aanwezig, die prettig zijn voor de patiënt en de zorg flexibeler inrichten voor zorgmedewerkers. Dit kan bijdragen aan een vermindering van de werkdruk voor verpleegkundigen. Zorgprofessionals op de verpleegafdelingen beschikken over de modernste computers on wheels (COW’s) en de mogelijkheden voor digitalisering worden op de verschillende afdelingen optimaal uitgebaat. Er is in het geval van een oproep of alarm bijvoorbeeld geen ‘algemeen gepiep’ meer, want de alarmen en oproepen komen direct bij de juiste zorgverlener terecht dankzij slimme zorg- oproepsystemen. Als iemand een glaasje water nodig heeft, gaat die oproep bijvoorbeeld rechtstreeks naar de voedingsassistent.

Compacte campus

De verhuizing naar gebouw A markeert een belangrijke volgende stap naar een compacte campus, maar het betekent nog niet het einde van de werkzaamheden. Zo worden onder meer de Researchtoren en het Studiecentrum nog gerenoveerd en wordt uiteindelijk een groot aantal gebouwen gesloopt. De gehele campus gaat van 480.000 m2 naar 380.000 m2 en wordt dus compacter. Deze vermindering past in de visie van het umc op de zorg van de toekomst: een compacter en intensiever gebruik van onze huisvesting, gebruik van hedendaagse technologie en andere manieren van (samen)werken. Verwacht wordt dat rond 2026 de bouwactiviteiten zullen zijn afgerond.