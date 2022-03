Nieuwe academie voor betere digitale vaardigheden

Het aantal initiatieven omtrent digitale communicatie groeit sinds de coronacrisis razendsnel. Voor zorgverleners is het zaak om door de bomen het bos te blijven zien. Er is een snel groeiende behoefte aan educatie op het gebied van digitaal communiceren. De ‘BeterDichtbij Academie digitale vaardigheden’ speelt volgens de gelijknamige app-aanbieder in op die vraag.

BeterDichtbij wordt bij een groeiend aantal ziekenhuizen en andere zorgaanbieders ingezet voor laagdrempelige communicatie via berichten en beeldbellen. “Elke dag maken duizenden zorgverleners digitaal contact met hun patiënten. Dat doet een beroep op andere vaardigheden. Met de nieuwe academie wil BeterDichtbij zorgverleners ondersteunen bij digitale communicatie”, licht marketing manager Erica Bouma van de app-aanbieder toe. De inspectie wil zelfs dat er in de toekomst een structureel scholingsaanbod op dit gebied gaat ontstaan.

Academie digitale vaardigheden

Bij de BeterDichtbij Academie kunnen zorgverleners gebruik maken van praktische kennisvideo’s. Ze kunnen digitale basisvaardigheden met leermodules aanleren. Verder zijn er inspiratiesessies voor en door zorgverleners en aanvullende trainingsmogelijkheden voor zorgmanagers, teamleiders en zorgverleners. Medewerkers die hun digitale vaardigheden willen verbeteren, kunnen de leermodules ook volgen als hun organisatie BeterDichtbij niet gebruikt. De modules en inspiratiesessies zijn gratis. Het trainingsaanbod kan waar nodig op maat worden ontwikkeld voor specifieke zorgorganisaties of teams.

Interprofessioneel

Op tal van plekken zijn actoren bezig om de digitale vaardigheden van zorgprofessionals te verbeteren. Dit gebeurt in ziekenhuizen zelf, met blokken digitale vaardigheden op universiteiten, bij zorgorganisaties zelf en met partners zoals BeterDichtbij.

Belangrijk daarbij is volgens de organisatie ook interprofessionele samenwerking tussen professionals en diverse opleidingen. Onderzoek wijst uit dat goede e-health toepassingen ontstaan door samenwerking tussen de technische-, zorg- en welzijnsprofessionals. Een kijkje in elkaars keuken zorgt niet alleen voor begrip voor elkaar, maar draagt ook bij aan het trainen van medewerkers.

GGz Centraal & digitale vaardigheden

Opleiden op diverse manieren blijft anno 2022 hard nodig. Een onderzoek, begin 2021, van de Coalitie Digivaardig in de zorg, toonde destijds aan dat ongeveer 20 procent van de medewerkers in de ggz zichzelf ziet als digitaal starter. Dat was voor GGz Centraal aanleiding om met digitale vaardigheden aan de slag te gaan.